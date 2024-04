Vorzeitiger Schlussverkauf im Luxus-Kaufhaus Galeries Lafayette verlässt Berlin offenbar früher als geplant 

Die Galeries Lafayette verabschieden sich offenbar vorzeitig aus der Hauptstadt. Das Luxus-Kaufhaus an der Friedrichstraße in Mitte könnte bereits am 31. Juli seine Türen schließen, statt zum Ende des Jahres, wie ursprünglich geplant. Einem unbestätigten Bericht der „BZ“ zufolge wurde diese Information den Mitarbeitern während einer Betriebsversammlung am Donnerstagvormittag mitgeteilt.

Der Sprecher des Kaufhauses war für den Tagesspiegel kurzfristig nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Auf der Website des Unternehmens ist zwar bisher nichts zu lesen von einem früheren Ende.

Feine Weine zu Schleuderpreisen

Doch der Ausverkauf hat bereits begonnen. In einem „Mid Season Sale“ verspricht das Warenhaus Rabatte von 20 Prozent auf Modeartikel. Weine sollen außerdem um bis zu 30 Prozent reduziert sein, Bücher sogar um 40 Prozent.

Der Entschluss zur Schließung war bereits 2023 gefallen. Die Geschäftsführung des französischen Konzerns sah sich mit verstärktem Wettbewerb durch die Mall of Berlin und das KaDeWe konfrontiert. Zusätzlich wirkte der Leerstand in der Friedrichstraße als negativer Faktor gegen die Beibehaltung des Standorts.

Während die Berliner Filiale schließt, expandiert die Unternehmensgruppe in Asien, etwa in den indischen Städten Mumbai und Neu-Delhi, außerdem im chinesischen Macau.