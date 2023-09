Warner Music baut Standort Berlin aus „Musiker müssen nicht mehr in den Zug nach Hamburg steigen“

Frau Schimk, Herr Drebes, das Hauptstadtbüro von Warner war bis vor kurzem deutlich kleiner. Nun haben Sie eine Dachterrasse, von der man auf die Spree schauen kann. Warum brauchen Sie diese fette Repräsentanz in Berlin?

Drebes: Wenn wir ein größeres Meeting hatten, mussten wir uns bisher in ein Hotel einmieten. Das wollten wir ändern. Wir wollen hier einen Ort haben, wo Warner Musik draufsteht. Ein Ort, an dem Kollaboration möglich ist, sowohl mit unseren Künstlern und Partnern als auch zwischen unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und am Ende ist es natürlich auch so, dass das Business bestimmte Dinge vorgibt.