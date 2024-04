Wehmütiger Abschied von einem Stück West-Berlin Galeria-Karstadt-Kaufhof verlässt Tempelhof endgültig

Das Galeria-Kaufhaus am Tempelhofer Damm gehört zu den ältesten Warenhäusern der Stadt. Als Karstadt-Filiale prägte es den Kiez. Doch Ende August schließt das traditionsreiche Haus für immer, ebenso wie zwei andere Standorte in Berlin.

Bezirke-Newsletter: Tempelhof-Schöneberg Mehr Neuigkeiten zum Bezirk gibt es in unserem Newsletter — jede Woche per E-Mail. E-Mail-Adresse jetzt anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

„Ich bin sehr traurig, dass die Filiale jetzt wegkommt“, sagt die Anwohnerin Ursula Buske dem Tagesspiegel. „Die Straße ist dann tot“, fürchtet sie. Vor allem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter täten ihr leid.

Beschäftigte dürfen sich nicht äußern

Die meisten Beschäftigten wollen nicht mit unseren Reportern sprechen, sagen nur: „Kein Kommentar.“ Ein Verkäufer in der Herrenabteilung verrät, er habe erst wenige Minuten zuvor eine Anweisung erhalten, sich nicht zur aktuellen Situation zu äußern. Die Stimmung sei sehr schlecht, meint er. „Ich bin selbst aus Tempelhof.“ Die Schließung sei ein harter Schlag für den Kiez.

Das Warenhaus von Galeria Karstadt Kaufhof soll Ende August endgültig schließen. © dpa/Paul Zinken

Ein Kunde, der anonym bleiben möchte, kennt das Warenhaus bereits seit etwa 30 Jahren. Als Kind habe er Zubehör für sein Aquarium gekauft, erinnert er sich. In letzter Zeit sei er aber nur noch selten dort gewesen: „Realistisch betrachtet ist es doch so: Wenn man Sachen nirgendwo anders findet, dann geht man alle zwei Monate einmal zu Karstadt, um sie hier zu kaufen“, sagt er.

Über 100 Jahre Warenhaus-Geschichte

Das Tempelhofer Kaufhaus wurde 1907 von Edmund Elend gegründet, zunächst in einem anderen Haus in der Berliner Straße (heute: Tempelhofer Damm). 1913 zog es um in einen Neubau in der Berliner Straße 126, entworfen vom Architekten Siegfried Weile.

Die Gegend war damals ein Vorort Berlins. In der Innenstadt konkurrierten das Warenhaus Tietz, Wertheim, Maaßen und andere um die Kunden, doch in Tempelhof gab es nichts Vergleichbares.

Das Kaufhaus von Edmund Elend in Tempelhof (Jahr unbekannt). © imago/Arkivi

Edmund Elend war 1881 in der preußischen Provinz Posen, im heutigen Polen, geboren worden, als Sohn einer jüdischen Kaufmannsfamilie. 1931, im Strudel der Wirtschaftskrise, musste er zeitweise Konkurs anmelden und Beschäftigte entlassen.

1933, noch bevor die Nationalsozialisten an die Macht kamen, nahm sich der Gründer selbst das Leben, in seinem Kaufhaus. Das Unternehmen wurde „arisiert“, wie es im Nazijargon hieß.

Die Familie wurde enteignet, ein nicht-jüdischer Kaufmann führte das Unternehmen fortan als „Sera Kleinpreis-Kaufhaus“. Nach dem Zweiten Weltkrieg betrieb Carl Walden, ein ehemaliger Fußballer, das Warenhaus unter dem Namen „Kaufhaus Walden“ weiter.

Schmerzhafte Einschnitte

Niels Busch-Petersen, der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Berlin-Brandenburg (HBB), ist ein Kenner der Warenhaus-Historie. Ein großer Einschnitt, sagt er, sei der Bau der Mauer gewesen. Menschen aus dem Ostteil hätten bis dahin einen erheblichen Teil der Kundschaft ausgemacht.

In den Warenhäusern arbeiteten zudem viele Ost-Berliner, die dort Westmark verdienen konnten. In den Wechselstuben gab es, einem Bericht der AG Zeitzeugen der Universität Leipzig zufolge, für eine Westmark zu dieser Zeit etwa drei bis vier Ostmark. Im Ostteil seien die Mieten und Lebenshaltungskosten jedoch günstiger gewesen.

Unter der Aufsicht von bewaffneten Volkspolizisten errichteten Ostberliner Maurerkolonnen im August 1961 eine befestigte Grenzanlage an der Sektorengrenze. © dpa/UPI

Am 13. August 1961 war es mit dem Pendeln vorbei. DDR-Grenzer, Volkspolizisten und Angehörige der paramilitärischen Kampfgruppen riegelten die Sektorengrenze ab. Kurz darauf kamen die Maurer.

Karstadt errichtete das heutige Gebäude

Im Tempelhofer Kaufhaus übernahm 1967 der Karstadt-Konzern das Ruder. Der Tagesspiegel berichtete 1978 über Abrisspläne, die auf erhebliche Widerstände stießen, weil auch Miethäuser betroffen waren.

Anfang der 1980er Jahre riss Karstadt den Gebäudekomplex ab. Der Denkmalschutz gab vor, dass der Neubau eine historisierende Wiederherstellung der alten Fassade bekommen musste.

Niels Busch-Petersen sagt, auch die Wiedervereinigung 1990 sei hart gewesen für West-Berliner Warenhäuser wie das in Tempelhof. Der Handel galt als Schaufenster für den Wohlstand der Marktwirtschaft, genoss daher – paradoxerweise – staatliche Förderung.

Das große Gebäude mit der historisierenden Fassade prägt den Kiez. © dpa/Paul Zinken

Laut Busch-Petersen führte das dazu, dass viele Händler Entwicklungen verschliefen. „Man konservierte die Marktstrukturen der 1960er-Jahre.“ Selbstbedienungs-Warenhäuser zum Beispiel, mit großer Fläche und dem Aufbau eines Supermarktes, habe es in West-Berlin kaum gegeben.

Diese Lücke nutzten nach der Wende Konkurrenten – und errichteten sehr viele Shoppingcenter. Die setzten die klassischen Kaufhäuser unter Druck, lange vor dem Onlinehandel.

Schon 2020 drohte die Schließung

1990 modernisierte Karstadt das Tempelhofer Kaufhaus, der Tagesspiegel berichtete über eine zeitweise Schließung. Im Jahr 2014, nach der Übernahme des Konzerns durch die Signa-Gruppe, kursierten erstmals Gerüchte über eine mögliche Filialauflösung. 2020 konnten konkrete Schließungspläne noch einmal abgewendet werden durch eine Absichtserklärung von Signa und Senat.

Als Edmund Elend sein Warenhaus eröffnete, war die Lage außerhalb des Stadtzentrums ein Vorteil. Busch-Petersen meint, heute seien große Warenhäuser abseits des Zentrums nur noch schwer zu halten.

In der Damenabteilung kauft das Ehepaar Braune ein. Die Schließung sei „bedauerlich“, finden beide. Aber man könne es eben nicht ändern, sagt der Mann, der seinen Vornamen nicht nennen will. „Diesen Schmerz müssen wir jetzt eben aushalten.“