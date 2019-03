Kommt der Mietendeckel und wenn ja, wann? Über diese Fragen gibt es in der Koalition Streit zwischen SPD und Linken. Anlass ist die Senatssitzung am vergangenen Dienstag. Für diese hatte Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) eine sogenannte Besprechungsunterlage angemeldet, in der sie die Einrichtung eines Arbeitskreises vorschlägt, der die juristisch komplexe Materie weiter beleuchtet.

Die Vorlage wurde mit Verweis auf eine vermeintliche Fristüberschreitung Lompschers nicht behandelt. Nachdem der Tagesspiegel-Checkpoint am Mittwochmorgen darüber berichtet hatte, beschuldigten sich beide Seiten gegenseitig, das Projekt zu verzögern.

SPD: Argumente sind ausgetauscht

Als einer der ersten meldete sich Julian Zado, Mitglied des SPD-Landesvorstands und Mit-Initiator des Mietendeckel-Vorschlags, zu Wort. Mit Blick auf den Vorschlag Lompschers nach Einrichtung eines Arbeitskreises sagte er: „Ich lehne die Schaffung eines Arbeitskreises ab, solange er sich nur mit dem Austausch von Gutachten statt der tatsächlichen Umsetzung eines Mietendeckels beschäftigt. Sowas brauchen wir nicht. Die Argumente zur Gesetzgebungskompetenz sind ausgetauscht.“

Zado bezog sich damit auf vier in der Besprechungsunterlage von Lompscher erwähnte Rechtsgutachten, von denen jeweils zwei einen Mietendeckel für machbar beziehungsweise nicht machbar halten. Aus dem Fakt, dass selbst ein aus Lompschers Senatsverwaltung vorliegendes Gutachten den Mietendeckels für nicht umsetzbar erachtet, schloss Zado: „Wenn Frau Lompscher oder ihre Senatsverwaltung einen Mietendeckel für unzulässig hält, dann brauchen wir keinen Arbeitskreis, der diese Aussage auf die lange Bank schiebt. Ein Arbeitskreis ist nur sinnvoll, wenn alle entschlossen sind, dass wir einen Mietendeckel schaffen wollen.“

Gegenseitige Schuldzuweisungen

Diesem Vorwurf widersprachen Vertreter der Linken. Katina Schubert, Landesvorsitzende der Partei, schrieb auf Twitter: „Im Gegenteil: wir wollen jede Chance nutzen, den Mietendeckel einzuführen.“ Mit Katalin Gennburg und Sebastian Schlüsselburg stellten sich zwei Linken-Abgeordnete an die Seite Lompschers und wiesen den Vorwurf der Verzögerung in deren Richtung zurück.

„Wir lassen uns nicht nachsagen, nicht zu wollen oder zu doof zu sein“, schrieb Gennburg auf Twitter, nachdem sich einzelne Koalitionsabgeordnete über Lompscher lustig gemacht und diese kritisiert hatten.

Gennburg startete einen Gegenangriff und erklärte: „Katrin Lompscher hat geliefert und wurde gestoppt, von der Senatskanzlei. So!“ Verantwortlich für die Verzögerung sei die SPD – wohlgemerkt Koalitionspartner der Linken.

Tatsächlich hatte sich an der Frage, warum die Lompscher-Vorlage nicht behandelt worden war, eine Debatte im Senat entfacht. So soll die Frist-Erklärung des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller (SPD) auch bei dem grünen Justizsenator Dirk Behrendt für Ärger gesorgt haben, schließlich seien in der Vergangenheit auch schon sehr viel kurzfristiger eingereichte Themenvorschläge behandelt worden, so sie von der SPD kamen. Aus den Reihen der Linken war gar von „fadenscheinigen Ausreden“ die Rede, mittels derer die Behandlung des Themas verhindert worden sei. Karin Dietl, Sprecherin Lompscher bezeichnete die Hintergründe der Nichtbehandlung des Themas als "für uns nicht nachvollziehbar."

Fragen bleiben offen

Die Besprechungsunterlage wird nun aller Voraussicht nach am kommenden Dienstag im Senat debattiert. Genau das hatte Müller bereits am vergangenen Donnerstag im Plenum des Abgeordnetenhauses angekündigt. Damals demonstrierten Müller und Lompscher noch Einigkeit. Beide erklärten übereinstimmend, alle zur Verfügung stehenden Mittel nutzen zu wollen, um die Situation der Mieter in der Stadt zu verbessern. Ob der Mietendeckel dazugehört und wann er umgesetzt wird, bleibt weiter offen.