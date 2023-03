Ausgeh-Tipps für Berlin Abonnieren Sie den neuen Tagesspiegel-Newsletter „Weekender“

Eigentlich verlieren wir uns ja nicht gern im Lokalpatriotismus, aber ab und an darf man schon mit etwas Stolz auf Berlin blicken. Zumindest in Sachen Kultur macht uns so schnell niemand etwas vor, und als Kulturjournalistin ist es die pure Wonne, in dieser Stadt unterwegs sein zu dürfen.

Mehr als 170 Museen, rund 300 Galerien, 150 große und kleine Bühnen, hinzu kommen die Bibliotheken, Literaturhäuser, Festivals und eine Gastro-Szene, die international gerühmt wird. Berlin hält so viel bereit, da kann die Begeisterung auch schon mal der Überforderung weichen.

Und weil wir nur allzu gut wissen, wie schwierig es sein kann, sich in all dieser kulturellen Hülle und Fülle zurechtzufinden, haben wir für Sie einen neuen Newsletter konzipiert: Der „Tagesspiegel Weekender“ landet ab sofort jeden Donnerstagnachmittag in Ihrem Postfach und bietet Ihnen eine handverlesene Auswahl persönlicher Empfehlungen unserer Kulturredakteur:innen. Ob Lesung, Theater, ein genüsslicher Abend im Restaurant oder Beschäftigung für die Kids – der Weekender hält garantiert etwas für Sie bereit. Das Beste ist: Sie können ihn kostenlos abonnieren.

Aber keine Sorge, falls Ihnen gerade mal nicht nach Ausgehen ist: Da auch wir dem Couchpotato-Dasein nicht gänzlich abgeneigt sind, packen wir in das Wochenendgepäck noch unsere liebsten Streaming-, Buch- und Podcast-Tipps.

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Lesen und vor allem Erleben! Zur kostenfreien Anmeldung.

