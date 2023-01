Außen hui, innen voll Müll Die rätselhaften Skulpturen von Wilhelm Mundt

Sie liegen herum wie Meteoriden. Groß, rätselhaft und farbig, denn Wilhelm Mundt stellt seine amorphen, weich gekurvten, zum Anfassen provozierenden Steine aus Kunststoff her. Sollten sie die nächsten Jahrhunderte überdauern und irgendwann zu Forschungszwecken geöffnet werden, käme darin ein zentrales Thema unserer Zeit ans Licht: Gefüllt sind die Skulpturen nämlich mit Müll.

Mundt, der momentan sowohl im Showroom der Guardini Stiftung als auch in der Buchmann Galerie ausstellt, hat sich irgendwann gefragt, was mit den Abfällen in seinem Düsseldorfer Atelier geschehen soll. Als Bildhauer produziert er einiges davon, in den späten achtziger Jahren waren die Räume übervoll. Ein frühes Video in der Guardini-Galerie, das den Künstler wie eine Bauhaus-Figur von Oskar Schlemmer verkleidet durch das Studio taumeln und ohne Ergebnis aufräumen lässt, gibt eine Idee davon. Leere Kanister, Reste von Kleberollen, Skizzen, kaputte Kaffeemaschinen: Die Entscheidung, all das im Bauch seiner plastischen Arbeiten verschwinden zu lassen, war so einfach wie genial. Der Künstler komprimierte das Material, ummantelte es mit Lagen von Kunstharz und nannte das erste Exemplar „Trashstone 001“.

Der neueste „Trashstone“ ist drei Meter lang

Inzwischen ist er beim „Trashstone 796“ (2022) angelangt, ihn sieht man zusammen mit anderen Exemplaren in der Galerie Buchmann. Über drei Meter lang und tonnenschwer, beherrscht der aktuell größte Stein den Ort. In Offwhite und begleitet von einem ungleich kleineren schwarzen Stein, über dessen Oberfläche kontrastierende Intarsien verlaufen. Ihre feinen, hellen Wellenlinien verleihen dem Objekt eine verblüffende Leichtigkeit. Erstaunlich , dass Mundt, der bis 1986 an der Akademie in Düsseldorf Bildhauerei studierte, ausgerechnet an dem jüngsten und schwersten Prunkstück malend experimentierte: Dicke schwarze Pinselstriche ziehen sich über die glänzende Oberfläche. Eine falsche Bewegung, meint der Künstler, und alles wäre hinüber gewesen.

Das „Regal III“ von Wilhelm Mundt steht in der Galerie der Guardini Stiftung © Guardini Stiftung

Denn natürlich ist der Schaffensprozess jener „Trashstones“ weit komplexer als oben beschrieben. Das Kunststoffharz, das die Alltagsmaterialien so freundlich umhüllt, muss aufwändig spiegelglatt geschliffen werden. Unglaublich viel Arbeitszeit fließt in den Prozess – und vielleicht arbeitet Mundt sich dabei in eine Art Trance, die auf seine Objekte übergeht. Jedenfalls strahlen sie etwas beruhigend Meditatives, Zeitloses aus. Selbst wenn man weiß, dass sich ihr Inneres mit banalen Resten füllt.

Wie ein Sarkophag aus der Zukunft

Aber ist das wirklich so? Für Mundt verkörpern die kaputten Dinge ein Stück der eigenen Geschichte. Alles war einmal Teil seines Studios, wurde im doppelten Sinn gebraucht. Damit verknüpft sich der Müll in den Skulpturen eng mit der Biografie des Künstlers, die fertigen Werke sind zugleich Spiegel seiner Erfahrungen und Empfindungen – was von der Skulptur seit der Moderne erwartet wird. Auch andere Details zeigen, wie sehr er sich mit den zentralen Themen der Bildhauerei beschäftigt. Die Arbeiten sind weder abstrakt noch konkret, sondern bleiben vieldeutig und wecken diverse Assoziationen. Der Meteorit ist eine davon, auch Stanley Kubricks SciFi-Ikone „2001 – Odyssee im Weltraum“ kommt einem in den Sinn oder ein ägyptischer Sarkophag, den Mundt in die Gegenwart torpediert.

Eine der Skulpturen darf man herumtragen

Seine Werke haben keine Sockel und verneinen so jede repräsentative Geste. Bei Buchmann sitzt „Trashstone 531“ allerdings in einem stählernen Käfig, und man fragt sich, ob die Besucher vor dem leuchtend grünen Exponat geschützt werden sollen – oder ob es nicht umgekehrt sein könnte. Vor allem aber wird sichtbar, wie raumgreifend die auf dem Boden liegenden Plastiken tatsächlich sind. In der Guardini-Galerie liegt ein verhältnismäßig kleiner „Trashstone“ mit einem Tragegriff. Er lässt sich mit etwas Mühe heben und neu positionieren, so dass man selbst ausprobieren kann, wie sich die räumlichen Verhältnisse damit verändern. So ergänzen sich die beiden Projekte perfekt, denn die Soloschau bei Buchmann hat den Titel „Arbeit ist das halbe Leben“. Selbst die Ausstellung stellt Ansprüche.

