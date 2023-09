Berlin und München im Städtevergleich „Hanswurscht, damischer!“

Gerade tobt das Oktoberfest in München. Die nie ganz volle Mass kostet bis zu 14,90 Euro, was die Massen nicht abhält, in den Bierzelten auf die Bänke zu steigen. Nach dem Motto: Sternförmig kommen wir zusammen, sternhagelvoll gehen wir auseinander.

Oans, zwoa, gsuffa

Das Oktoberfest ist der größte Exportschlager der bayerischen Landeshauptstadt. Es ist schier unmöglich, irgendwo auf der Welt nicht auf irgendein „Oktoberfest“ zu treffen. Die Fans von „Oans, zwoa, gsuffa“ sind global aufgestellt.

Natürlich auch in der Hauptstadt. „Hofbräuhaus“ und Artverwandtes locken längst die US-Touristen, die es nicht bis nach München schaffen. Ist der Ami ordentlich abgefüllt, kann er München und Berlin eh nicht mehr unterscheiden. Die Welt schäumt sich in der Mass-Einheit auf sehr eigene Weise zurecht.

Joachim Huber freut sich nicht über jeden Vergleich zwischen Berlin und München.

Aber weil wahr bleiben muss, was wahr ist, muss diese Wahrheit eingestanden werden. Was immer in Berlin an Oktoberfest stattfindet, ist ein Jammertal. Da kann der Hauptstädter nur klein beigeben. Hoffentlich kommt kein Politiker (und keine Politikerin) aus der Hauptstadt auf die Idee, in einem in Bayern ausgeliehenen Bierzelt den Söder machen zu wollen.

Wir Hauptstädter müssen wir zugeben: In Sachen Oktoberfest. Bierzelt und Mass-Einheit kann Berlin München nicht das Bier reichen. Schiefes Bild, gewiss, aber Bier ist Bier und Bild ist Bild.

Es gibt sie ja, die Rivalität zwischen der wahren Hauptstadt Berlin und der heimlichen Hauptstadt München. Sie ist legendär, sie reicht weit zurück. So löste der Berliner Kunstkritiker Hans Rosenhagen im April 1901 mit zwei Zeitungsartikeln über den „Niedergang der Kunststadt München“ eine heftige Debatte aus. Der Satiriker Thomas Theodor Heine brachte im „Simplicissimus“ die Fehde auf den Punkt:

Berliner: „Mit der Münchner Kunst ist nischt mehr, Berlin is jetzt die deutsche Kunstmetropole.“

Münchner: „So, so.“

Berliner: „Un besseres Bier wird in Berlin auch schon jebraut.“

Münchner: „Hanswurscht, damischer, dass i dir dei freche Goschen net recht herhau!“

Was um 1900 wahr war, muss um 2023 nicht falsch sein.