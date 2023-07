Ein Jahr jüdisches Theaterschiff „Mit dieser Überraschung hätte ich nicht gerechnet“

Das jüdische Theaterschiff „MS Goldberg“ wird 1 Jahr alt. Hier spricht der Chef, Peter Sauerbaum aus Berlin-Staaken, über das Kulturprojekt, Kurztrips nach Wannsee und Berlin-Mitte, über einen überraschenden Besuch am Fluss, die Polizei, seine Ideen für den Herbst – und freut sich über Post aus Spandaus Oberschulen.

Lieber Herr Sauerbaum, das jüdische Theaterschiff feiert 1. Geburtstag. Glückwunsch. Wie geht’s dem alten Kahn?

Danke, gut! Die MS Goldberg ist 67 Meter lang, Baujahr 1964, nicht mehr die Jüngste … aber abgesehen vom alten Anker, den wir neulich in der Werft tauschen mussten, geht’s ihr gut: Der alte Frachter schwimmt.

Kurzer Rückblick: Wer kam im ersten Jahr zu Ihnen?

Alle, von fachkundigen Grauköpfen mit Kulturfaible über Freunde der Literatur bis zu Liebhabern jüdischer Klezmer-Musik und natürlich unsere lieben Nachbarn. Wobei es im Sommer 2022 sehr mühsam war wegen der Corona-Krise. Die Leute wollten nicht in geschlossene Räume. Wir haben die Abstände erweitert und die Bestuhlung reduziert: von 190 auf 160 Plätze.

Ist es da unten im Sommer eigentlich heiß?

Nein, wir haben eine gute Lüftung.

Kamen auch junge Leute?

Ja, Schulklassen ab der 7. Klasse zum Beispiel. Wir haben das Projekt ‚Meet a Rabbi‘ eingeführt, also: Triff einen Rabbiner. Da können wir über die jüdische Kultur, jüdische Feiertage, jüdische Religion reden, auch ganz laienhaft. Die Bildungsarbeit, das Kennenlernen – das ist ja das Ziel unseres Schiffs. Aber nicht nur Lehrer und Schulklassen kommen vorbei. Uns haben auch junge Polizisten von der Polizeiakademie hier in Spandau besucht. Und letztens waren 30 Pfarrerinnen und Pfarrer bei uns auf dem Schiff.

Peter Sauerbaum ist der Chef hinter dem jüdischen Theaterschiff MS Goldberg. © promo/MS Goldberg

Waren auch Schulklassen aus Spandau da?

Ich habe im März 19 Spandauer Schulen angeschrieben und zum Besuch des Workshops ‚Meet a Rabbi‘ eingeladen.

Und wie haben die 19 Schulen reagiert?

Ich habe bislang keine Antwort erhalten.

Oh.

Wir hatten aber Schulklassen aus Potsdam zu Gast, aus Oranienburg, aus Gransee, aus Falkensee … aber wenn Schulen aus Spandau doch Interesse haben: gern! Der Besuch ist für die Schülerinnen und Schüler sowie für deren Lehrerinnen und Lehrer kostenfrei, da die Workshops über Spenden finanziert werden. Bei den Zeiten sind wir flexibel, vormittags wären Besuche auch kein Problem. Wir planen so ein Angebot nach den Ferien auch für Grundschulen ab der dritten Klasse.

Früher war das Theaterboot ein Frachtschiff. © Theaterschiff

Gab’s auch mal Ärger im Kiez?

Keine Beleidigungen oder Drohungen, wenn Sie das meinen, das ist subtiler. Da gab es spitze Bemerkungen von älteren Spaziergängern am Ufer, die so ein jüdisches Kulturprojekt, sagen wir, zurückhaltend bewerten – mit dem Tenor: Langsam is‘ ja mal gut. Aber genau deshalb sind wir ja da.

Und die guten Nachbarn?

Die Wilhelmstadt ist ja eher migrantisch geprägt, aber keine Sprüche, nichts. Das finde ich schön. Ich erinnere mich an eine Dame, die streng muslimisch gekleidet war und unser Schiff fotografiert hat. Ich sprach sie neugierig an und erklärte ihr, dass wir ein jüdisches Theaterprojekt seien. Da lächelte sie freundlich, hörte mir zu, gab mir – auch noch einem fremden Mann! – die Hand und wünschte uns viel Glück. Damit hatte ich nicht gerechnet.

Gibt’s ein Fest zum 1-Jährigen?

Ja, aber drüben in Wannsee – am 29. Juli steht der kurzweilige Kurt-Weill-Abend auf dem Programm: ‚Lost in the Stars‘. Kurt Weill war einer der innovativsten Komponisten des 20. Jahrhunderts und in jedem Genre unterwegs und stilbildend. Da feiern wir das Einjährige am Ufer. Sagen Sie den Spandauern Bescheid! Wir liegen gleich neben der BVG-Fähre nach Kladow.

Gibt’s denn auch was am frühen Abend, damit man in den Ferien mit der letzten Fähre zurück nach Spandau kommt?

Zum Beispiel Get-together-Abende ab 17 Uhr mit Musik und Getränken beim Sonnenuntergang überm Wannsee. Und wir führen Tage der offenen Tür ein, immer sonntags, später auch in Spandau. Da kann man das Schiff mal erkunden.

Das Schiff, fotografiert von der Dischingerbrücke. © André Görke/TSP

Wann geht’s nach Spandau zurück?

Im August. Spandau bleibt unser Heimathafen, in den wir immer zurückkehren.

Schon weitere Pläne?

Im Spätsommer sind wir in Berlin-Mitte, Schiffbauerdamm. Da sind wir Teil der jüdischen Kulturtage und machen am S-Bahnhof Friedrichstraße fest. Und im September und Oktober gehen wir mit dem Frachter auf Brandenburg-Tournee, im Rahmen der Aktion „Tolerantes Brandenburg“: Wir steuern Brandenburg an der Havel an, Schwedt, Eisenhüttenstadt, Frankfurt an der Oder … Wir werden sehr viele Schülerinnen und Schüler an Bord haben.

Wünsche, Utopien? Sie hatten mal die Idee, ein Open-Air-Café auf dem Oberdeck zu errichten. Klappstuhl auf und Florida-Eis in die Hand!

Florida-Eis verkaufen wir im Schiff, aber das Café ist erst mal nur ein Traum. Dafür brauchen wir viel Geld. Es ist ja nicht mit ein paar Liegestühlen an Deck getan. Wir brauchen ein stabiles Geländer, das während der Fahrt schnell zusammengeklappt werden müsste. Sonst passen wir in Berlin nicht unter allen Brücken durch.

Die MS Goldberg unten auf der Havel, oben drüber die Bahn. © promo

Wie wär’s mit einem neuen Liegeplatz?

Nein, der jetzige neben der Dischingerbrücke ist richtig gut. U-Bahn, S-Bahn, BVG-Busse – alles ist ums Eck. Und wir sind direkt am Uferweg.

… ich hätte gedacht, Sie wünschen sich den Umzug in die Altstadt.

Das wäre ein Traum, klar. Ideal wäre der Liegeplatz vor der einstigen Synagoge, die von den Nazis zerstört worden ist. An der Mündung von der Spree in die Havel befindet sich aber die Warteposition für die Schiffe, die durch die Schleuse wollen. Und jetzt wird dort auch noch das Ufer jahrelang erneuert … da ist kein Platz für uns, da bin ich Realist.

Kamen eigentlich mal all die anderen Seemänner aus Spandau vorbei und haben mit Ihnen im Bauch des Schiffes Seemannslieder gesungen?

Nein (lacht). Bei uns kommt öfter mal die Wasserschutzpolizei vorbei und macht am Frachter fest. Die singt aber nicht, die trinkt Kaffee.

Lesen Sie mehr aus Berlins Bezirken - in unseren Bezirksnewslettern vom Tagesspiegel, die schon auf knapp 280.000 Abos kommen. Darin bündeln wir Kiez-Nachrichten, berichten aus dem Rathaus, nennen Tipps und Termine. Die Bezirksnewsletter gibt es für jeden Bezirk, einmal pro Woche, unter tagesspiegel.de/bezirke. Und hier einige der Themen, die Sie im aktuellen Spandau-Newsletter finden.

Neuer Name für Rathausplatz : Spandau erinnert an Bürgermeister-Legende

: Spandau erinnert an Bürgermeister-Legende Geburtstagsparty, schlechte Sprüche, stille Schulen: 1 Jahr Jüdisches Theaterschiff

Angriff auf Mahnmal in der Altstadt - „mit Gehwegplatte“

- „mit Gehwegplatte“ Letzte BVV vor den Ferien: Freybrücke, Golfplätze, Havelradweg

10 von 12 Rathäusern zeigen BVV-Livestreams - Spandau nicht

- Spandau nicht Uber jetzt auch in Staaken

jetzt auch in Staaken Lahme BVG: Wo fehlen Busspuren ?

? Breitehorn : Was passiert am zwei Kilometer langen Havelstrand?

: Was passiert am zwei Kilometer langen Havelstrand? Baustart bei Karls Erdbeerhof : 4000 Betten an der B5

: 4000 Betten an der B5 Parkplatz am S-Bahnhof Stresow : Ist da jemand?

: Ist da jemand? Wasserschutzpolizei: schnelle Boote, schneller Preisanstieg

schnelle Boote, schneller Preisanstieg „Urbanes Dorf“ : 1800 Wohnungen in Hakenfelde

: 1800 Wohnungen in Hakenfelde Hakenfelde: Wann kommt der sichere Schulweg für 400 Kinder?

für 400 Kinder? Dorfplatz Gatow : die wunderschöne Geschichte hinter dem neuen Gemeindehaus

: die wunderschöne Geschichte hinter dem neuen Gemeindehaus Regenbogenfahne vorm Rathaus

vorm Rathaus 50 Jahre Staaken-Center

Hertha-Fanclub-Turnier in Wilhelmstadt

in Wilhelmstadt Blasorchester in der Freilichtbühne

in der Freilichtbühne „Nach dem Gottesdienst“: Pfarrer geht mit Kladows Kirche baden

Wölfe am Glienicker See: Was Potsdam und der Senat sagen

....und noch mehr aus Spandau lesen Sie im Tagesspiegel-Bezirksnewsletter tagesspiegel.de/leute