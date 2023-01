Extravaganz statt Kostümierung Die Allgegenwart der Netzstrumpfhose

Dieses Mal sollte alles anders werden, endlich eine Fashion Week, die Berlin zeigt, so wie es ist. Am liebsten wäre es den Veranstaltern gewesen, würde man gleich den Begriff „Fashion Week“ ganz vergessen. Der weckt nur unangenehme Assoziationen mit der vermeintlichen Konkurrenz in Mailand und Paris. Sich an Städten mit einer über viele Jahrzehnte gewachsenen Modekultur messen zu lassen, war immer schon Unsinn. Also hieß es von Montag bis Donnerstag: Volle Konzentration auf die Berliner Wirklichkeit.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden