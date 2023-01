Fahrzeugsammlung der BVG Deutsches Technikmuseum bekommt historische Busse und Bahnen

Das Deutsche Technikmuseum in Berlin übernimmt die historisch bedeutende Fahrzeugsammlung der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG). Unter den 32 Fahrzeugen sind 14 Busse, elf Straßenbahn- und sieben U-Bahn-Wagen, teilte das Museum am Donnerstag in Berlin mit.

Das älteste Fahrzeug, ein doppelstöckiger Pferdebahnwagen von 1865, ist demnach fast 160 Jahre alt. Es handele sich um den ältesten in Europa erhaltenen Straßenbahnwaggon. Er wurde bereits 1890 zum Museumsstück.

Weitere Highlights der BVG-Sammlung sind laut Museum die berühmten Berliner „Doppeldecker-Schnauzenbusse“ aus der Vorkriegszeit und U-Bahn-Wagen der Serien A, B und C, gebaut zwischen 1908 und 1930. Noch in diesem Jahr sollen Teile der Sammlung dauerhaft öffentlich zugänglich gemacht werden. (epd)

Zur Startseite