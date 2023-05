Folge 158 „Wochniks Wochenende“ Wo gehen Sie denn? Festes Schuhwerk, stramme Waden und kein Ziel.

Wer keine Zeit für Spaziergänge hat, macht was falsch. Das obige Foto zeigt eine Szene aus dem Theaterstück „Mathematische Spaziergänge mit Emmy Noether“, eine Koproduktion des Portraittheaters Wien und der FU-Berlin von 2022. Die namensgebende Mathematikerin, wie ihren mathematischen Spaziergang, gab es selbstredend wirklich: Frauen war es im patriarchischen Preußen nicht erlaubt, sich zu habilitieren, Noether erstritt das Recht dazu für sich, sowie die Generationen nach ihr, als erste. Mathematische und andere Herausforderungen ging sie am liebsten per pedes an. Ob sie am Schreibtisch anders gerechnet hätte?