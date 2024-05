Oscarpreisträger Jorge Drexler aus Uruguay „Ich fühle mich sehr deutsch“

Herr Drexler, Sie haben als erster spanischsprachiger Musiker einen Oscar gewonnen, haben im vergangenen Jahr sechs Latin Grammys abgeräumt und sind einer der erfolgreichsten Liedermacher Südamerikas. Und all das mit diesem typisch deutschen Nachnamen. Wie sehr fallen Sie damit in ihrer Heimat auf?

Es ist wahrscheinlich weniger seltsam, als Sie denken. Uruguay ist ein Land, das von Einwanderern aufgebaut wurde. Ich wäre mit meinem Namen in Spanien vermutlich stärker aufgefallen als in Uruguay. In meinem Freundeskreis als Kind hatten alle italienische, belgische oder jüdische Nachnamen – so sind wir aufgewachsen.