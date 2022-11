Restauration einer Schadow-Skulptur „Wir haben den absoluten Gipsblick entwickelt“

Wenn bei einer über 200 Jahre alten Gipsskulptur plötzlich im Depot ganze Schollen von Übermalungen auf dem Boden liegen, dann schrillen bei Museumsleuten die Alarmglocken. So geschehen 2012, als das Doppelstandbild der Prinzessinnen Luise und Friederike von Preußen aus der Friedrichswerderschen Kirche ins Depot der Alten Nationalgalerie wanderte.

Die von Johann Gottfried Schadow 1795 geschaffene lebensgroße Gipsskulptur musste dringend restauriert werden. Mit Unterstützung der Hermann Reemtsma Stiftung, der Rudolf-August Oetker-Stiftung und der Kulturstiftung der Länder wurde von 2019 bis 2022 an der Restaurierung gearbeitet. Nun bildet sie zusammen mit der Marmorfassung den Kern der Ausstellung „Johann Gottfried Schadow. Berührende Formen“ in der Alten Nationalgalerie.

Sechs Quadratmeter Fläche haben die Restaurator:innen von den sieben Übermalungen und drei Lagen Bindemittel in Millimeterschritten befreit, zum Teil musste mit Mikroskop-Brille und kleinsten Schwämmchen gearbeitet werden. Zunächst wurden in einer groß angelegten Untersuchung alle Schichten der Übermalungen genau analysiert. „Alle sahen hellbeige aus, aber welche war das Original?“, erinnert sich Friederike Labahn, eine der vier Restaurator:innen. „Im Laufe der Zeit haben wir den absoluten Gipsblick entwickelt, wir mussten vor der Restaurierung wissen, wie viele Schichten auf dem Originalgips auflagen“, ergänzt Theresa Bräunig.

Johann Gottfried Schadow: Büste Prinzessin Friederike von Preußen, 1795, Terrakotta, Alte Nationalgalerie. © Foto: Staatliche Museen zu Berlin, Nationalgalerie / Andreas Kilger

Die Restaurator:innen mussten die Nuancen der Farbgebung der einzelnen Schichten erkennen. Dabei half die Zusammenarbeit mit dem Rathgen-Forschungslabor der Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK). Zudem hat das Zentrum für digitale Kulturgüter in Museen (Zedikum) der SPK die Figurengruppen aus Gips und Marmor in 3D gescannt. Die Hochschule der Künste Bern half bei der Bearbeitung des Überspieltuchs, das Luise mit einer Hand greift. Schadow hatte dazu ein Flachsgewebe in Biergips getaucht und in mehreren Versuchen auf der Figur drapiert.

Gips ist druckempfindlich und wasserlöslich, also mussten neue Methoden gefunden werden, um die diversen Schichten der Übermalungen zu entfernen. Dazu wurden zu Testzwecken Gipsdummys hergestellt, auf die man dann die rekonstruierten Übermalungen aufgetragen hat, um sie dann wieder abzunehmen.

Doch warum hat man die Gipsskulptur überhaupt übermalt? „Gips altert“, erklärt Theresa Bräunig, „die Oberfläche ist porös und der Schmutz lagert sich auf den höheren Stellen ab, wodurch die tieferen Stellen mit der Zeit heller werden. Um einen einheitlichen Eindruck zu gewinnen, hat man dann einfach die ganze Figur übermalt.“

Links ist das Gesicht von Prinzessin Friederike bereits von den Übermalungen befreit, rechts ist noch der alte Zustand zu sehen. © Foto: Friederike Labahn

In der Leitschicht entdeckten die Restaurator:innen Titanweiß, das es erst seit 1920 gibt. Das erleichterte die Datierung der verschiedenen Schichten. Für die einzelnen Lagen wurden jeweils neue Methoden für die zerstörungsfreie Restaurierung von Gipsen entwickelt. In der Ausstellung gibt es einen Medientisch, an dem man die Arbeit der Expert:innen nachverfolgen kann.

Wurde die richtige Methode am Dummy für gut befunden, erprobten sie die Restaurator:innen erst an einer geeigneten Stelle am Original. „Mit einem nebelfeuchten Spezialschwämmchen haben wir dann in den Gesichtern und im Dekolleté den Schwamm angedrückt und dadurch den Gips von der Übermalung befreit“ erklärt Friederike Labahn eine Methode, die unendliche Geduld erfordert. In einer Klebeschicht entdeckten sie das Kunstharz Parloid. Mit Mikrofasertüchern und Lösungsmittel wurde durch Andrücken die Schicht dank der Kapillarwirkung entfernt, ohne den Gips zu schädigen.

Infos zur Ausstellung „Johann Gottfried Schadow. Berührende Formen“, bis 19. Februar, Alte Nationalgalerie, Museuminsel, Bodestraße 1, Di-So 10-18 Uhr, Eintritt 12 Euro, smb.museum

Die älteste Übermalung habe man stehen lassen, da eine Abnahme mit den zur Verfügung stehenden Methoden zu riskant gewesen wäre und man eine beschädigte Oberfläche zum Vorschein gebracht hätte, sagt Bräunig. Eine Herausforderung war die Restaurierung des Überspieltuches. Ursprünglich hatte Luise ein Blumenkörbchen gehalten, doch dem König gefiel das nicht. Daraufhin arbeitete Schadow die Skulptur mit dem Überspieltuch um. Doch das Flachsgewebe im Gips reagiert auf klimatische Veränderungen, der Gips bröckelte. Diese Stellen wurden aufgefüllt und ergänzt.

Formvergleich der Prinzessinnengruppe zwischen Marmor und Gips: In den grünen Bereichen liegen die Abweichungen unter einem Millimeter, in den gelben und hellblauen Bereichen sind die Abweichungen kleiner als zehn Millimeter. © Foto: ZEDIKUM SMB / Fanet Göttlich

Schadow hat für die Ausführung in Marmor Punktierungsnägel auf das Gipsmodell gesetzt und so durch stetiges Messen das Modell auf den Marmor übertragen. Durch Übereinanderlegen der der 3D-Scans weiß man, dass bei 80 Prozent der Fläche die Abweichung zwischen Gips- und Marmorskulptur unter drei Millimeter liegt, im Scan in Grün zu sehen.

Blau sind Abweichungen in der Tiefe, Rot in der Höhe. Auch der Arm, der das Tuch hält, wurde am Gips wieder korrigiert. „Heute ist das Gipsmodell ein Original“, sagt Theresa Bräunig, „im Gips steckt mehr Schadow als im Marmor, denn die Übertragung fand zum Teil von Schadows Helfern in der Werkstatt statt.“

