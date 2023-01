Tom Hanks in „Ein Mann namens Otto“ Der netteste Mensch in Hollywood kann auch anders

Dass das Rollenprofil eines Schauspielers, der zu den nettesten Menschen in Hollywood gehört, ein wenig langweilig anmutet, ist wohl der Natur der Sache geschuldet. Erst recht, wenn man sich wie Tom Hanks vor einigen Wochen auch noch für die beiden Rollen entschuldigt, die ihm seine zwei Oscars einbrachten.

Er würde als heterosexueller Mann heute die Rolle des schwulen, HIV-positiven Anwalts in „Philadelphia“ nicht mehr annehmen, sagt Hanks Mitte Januar der „New York Times“. Anfang der neunziger Jahre war es in Hollywood noch nötig, dass eine Identifikationsfigur wie er eine solche Rolle spielt, im heutigen gesellschaftlichen Klima sei das nicht mehr entscheidend. „Es ist nicht verwerflich, wenn es heute heißt, wir fordern Filme, die stärker authentisch geerdet sind.“ Ähnlich sieht er es mit „Forrest Gump“, in dem Hanks einen Mann mit Asperger Syndrom darstellt.

Zum Film Ein Mann namens Otto (A Man Called Otto) USA 2022. Regie: Marc Forster. Drehbuch: David Magee. Mit Tom Hanks, Truman Hanks, Mariana Treviño, Rachel Keller, Manuel Garcia-Rulfo. 127 Minuten. Ab Donnerstag in den Kinos.

Welche Filmrollen einem 66-Jährigen dann noch bleiben (sollte er keine zweite Action-Karriere á la Liam Neeson anstreben), kann man diese Woche in der Feelgood-Komödie „Ein Mann namens Otto“ sehen, in der Hanks etwas zu gewollt gegen seinen Typ besetzt ist. Der Witwer Otto Anderson, der in seiner spießigen Reihenhaussiedlung in einem Vorort von Pittsburgh humorlos für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung sorgt, ist ein untypischer Hanks-Charakter, aber eine sehr vertraute Kinofigur.

Selbst Clint Eastwood hat die Figur des schlechtgelaunten Seniors mit einem irgendwie doch goldenen Herzen unter der rauen Schale in seinen letzten Filmen für sich produktiv gemacht. Der Trick funktioniert immer; bei Hanks, dem guten Gewissen des liberalen Hollywood, noch leichter als bei den meisten Stars.

Otto hat eine sehr pauschale Meinung über seine Mitmenschen; er fühlt sich von „Idioten“ umgeben (sein Lieblingswort). Bei seinem ersten Auftritt im Baumarkt entpuppt er sich gleich als Albtraum-Kunde, der mit der heutigen Servicekultur wenig anfangen kann. Er schafft es dann aber auch nicht, zuhause den Haken korrekt an der Decke anzubringen – an dem er sich erhängen will. (Die Trigger-Warnung liefert Regisseur Marc Forster erst am Ende des Films; dem hochsensibilisierten Hanks hätte das natürlich auffallen können.) Es ist der erste einer Reihe von Suizidversuchen, die dank höherer Mächte scheitern.

Das Remake einer schwedischen Erfolgskomödie

Wie so oft bei Tom-Hanks-Filmen in jüngster Zeit ist es deutlich interessanter, den Schauspieler zu beobachten, als seiner Figur zu folgen. Was auch daran liegen könnte, dass die Geschichte bekannt ist; Forster hat ein Remake der schwedischen Komödie „Ein Mann namens Ove“ für den amerikanischen Markt verfilmt.

Die Schau stiehlt Hanks ohnehin Mariana Treviño als seine neue, hochschwangere Nachbarin Marisol, die mit ihrem Mann Tommy (Manuel Garcia-Rulfo) und ihren zwei Mädchen im Haus gegenüber einzieht. (Er kann, klar, den Umzugswagen nicht rückwärts einparken.) Gegen Marisols unerbittliche Freundlichkeit – als Willkommensgruß kocht sie Otto mexikanisches Chili-Hühnchen –, haben die Abwehrreflexe des Stinkstiefels keine Chance. Er findet sogar seinen Lebensmut zurück, auch wenn Otto das niemals zugeben würde.

Dass er auf seine alten Tage noch einmal zur Geheimwaffe Hollywoods wird, noch dazu mit einer harmlosen Komödie wie „Ein Mann namens Otto“, hätte Hanks vermutlich selbst nicht geglaubt. In Amerika hat sein Film aber eine Klientel in die Kinos gelockt, die Hollywood nach der Pandemie für verloren geglaubt hatte: die Über-55-Jährigen in den mittelgroßen Städten. Die Menschen also, an deren Geschmack die US-Branche heute vorbeidrehe, wie es seit Trump so gerne heißt.

Wer auch immer diese Menschen sind, sie bekommen mit Otto nun einen alten weißen Mann, der sich mit seiner mexikanischen Nachbarin anfreundet und eine Art Wohngemeinschaft mit dem trans Jungen aus der Nachbarschaft gründet. Der gute Wille von „Ein Mann namens Otto“ überwältigt. Vielleicht ist er deswegen auch der Film, den wir alle anscheinend gerade brauchen.

