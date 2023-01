Unvergessene Berliner Geschichte „Wir brauchen den Gedenkort am jüdischen Friedhof“

Die „Jugendgeschichtswerkstatt Spandau“ ist eine echte Nummer im Berliner Westen. Aber wer steckt dahinter? Im Tagesspiegel-Newsletter für Berlin-Spandau spricht der Chef, Uwe Hofschläger, über die Werkstatt, die Jugend, seinen großen Wunsch zum jüdischen Friedhof, wie Sie, liebe Leserinnen und Leser, helfen können – und hat einen Tipp für die Altstadt Stadt.

Lieber Herr Hofschläger, haben Sie Geschichte studiert?

Nein. Nach dem Studium der Verwaltungswirtschaft habe ich Politikwissenschaften studiert, bin also aus einer anderen Richtung gekommen.

Sie sind Leiter der Jugendgeschichtswerkstatt, kurz JGW. Kurz und knapp: Wer ist das?

Wir sind eine Jugendbildungseinrichtung des Jugendamtes, in der mit Jugendlichen die Regionalgeschichte erforscht wird. Überwiegend arbeiten wir mit Schulen, Jugendeinrichtungen, Kirchengemeinden. Unser Sitz ist zentral, in der Galenstraße 14 am Münsingerpark. Neben mir als Leitung gibt es noch einen jungen Menschen im Freiwilligen Sozialen Jahr sowie engagierte Honorarkräfte und Ehrenamtliche. Die Jugendgeschichtswerkstatt ist eine Besonderheit – meines Wissens gibt es eine vergleichbare kommunale Einrichtung nicht in anderen Bezirken.

Uwe Hofschläger, Leiter der Jugendgeschichtswerkstatt. © privat

Wie viele Jugendliche sind dabei?

Wir haben keine feste Jugendgruppe, sondern für jedes Projekt finden sich neue Jugendliche ein. Das sind so Gruppen zwischen 4 und 25 Personen. Entweder kommen sie durch unsere Werbung oder in Kooperation mit Schulen oder Jugendeinrichtungen. Die Zielgruppe sind Jugendliche aus Spandau zwischen 15 bis 21 Jahren, natürlich immer mit Ausnahmen. Die Projektdauer ist zwischen einem Tag oder auch mehreren Monaten, je nach Inhalt.

Und seit wann gibt es die JGW?

Alles begann Ende der 1980er Jahre mit einem Zusammentreffen. Ein Sozialarbeiter des Jugendamtes und ein Geschichtslehrer in Spandau bemerkten im Gespräch: „Hey, wir machen das gleiche, wir erforschen mit Jugendlichen die Spandauer NS-Geschichte, machen wir das doch gemeinsam!“ So entstand 1990 die JGW.

Am Freitag weihen Sie die neuen Erinnerungstafeln für Rabbiner Löwenstamm und das Jüdische Altersheim ein. Welchen Anteil haben Sie daran?

Wir recherchieren schon lange zum ehemaligen Jüdischen Altersheim in der Feldstraße 8, und haben in den letzten Jahren viele neue Namen von Menschen gefunden, die von dort deportiert worden sind. Als ich mitbekommen habe, dass die im Jahr 2005 errichteten Tafeln verschmutzt und zerkratzt sind und vom Bauamt erneuert werden, haben wir die Gelegenheit ergriffen und die Gedenktafel ergänzt und neu gestaltet.

Die neue Tafel erinnert an das jüdische Altersheim. © Jugendgeschichtswerkstatt

Spandaus letzter Rabbiner Spandaus letzter Rabbiner Arthur Löwenstamm ist unvergessen. Die Nazis hatten seine Synagoge am Havelufer der Altstadt zerstört, ihn ins KZ gesteckt und so lange misshandelt, bis er seine Gemeinde aufgab und 1939 nach England floh. Vor seinem Wohnhaus in der Feldstraße 11 wird diese Woche die neue Erinnerungstafel eingeweiht – und Löwenstamms Enkel reist überraschend aus England an. „Er hat sich spontan entschlossen, dabei zu sein und uns etwas zu erzählen über seinen Großvater, den er als Heranwachsender und junger Erwachsener noch selbst gekannt hat“, berichtet Gudrun O’Daniel-Elmen und lädt alle Interessierten ein: am Freitag, 27. Januar, 15 Uhr. Sie ist die ehrenamtliche Beauftragte für Erinnerungskultur im evangelischen Kirchenkreis. Die Tafel hatten Unbekannte vor einem Jahr zerstört. Jetzt ist sie wieder verschraubt. Löwenstamm war von 1917 bis 1938 Rabbiner in Spandau. 1965 starb er in Manchester. Seit 2002 trägt auch eine Straße seinen Namen. Erinnert wird auch an das jüdische Altersheim, das 1929 gleich nebenan eröffnet worden ist. Nach der Pogromnacht 1939 mussten viele Spandauer Juden dort einziehen, ehe die Nazis sie holten und töteten: Gretchen, Johanna, Karl, Helena, Dorothea, Margarethe…

Interessiert sich die JGW nur für jüdische Geschichte in Spandau?

Spandau hat natürlich geschichtlich und politisch gesehen viel zu bieten. Aber wir bleiben schwerpunktmäßig bei der Zeit des Nationalsozialismus, insbesondere der jüdischen Geschichte. Da ist noch viel zu erforschen. Ich halte es weiterhin für sehr wichtig, mit jungen Menschen dazu zu arbeiten und ihnen die Gefahren von Rassismus und Diktatur deutlich zu machen. Aber wir machen auch einiges zur Stasi in Spandau, zur deutschen Nachkriegsgeschichte, wir sind Koordinierungsstelle für Stolpersteine, schreiben Gutachten, unterstützen Schulen, machen Gedenkstättenfahrten, Ausstellungen, beraten Schülerinnen und Schüler zum mittleren Schulabschluss und zum Abi… äh, wie viel Platz habe ich noch?

Jüdisches Leben in Spandau

Das Jüdische Theaterschiff unter der ICE-Brücke in Spandau. © promo/Kulturprojekt

Arthur Löwenstamm, letzter Rabbiner der Jüdischen Gemeinde Spandau. © Wikipedia CC-BY-SA-4.0

Mahnmal für die deportierten und ermordeten Spandauer Juden am Altstadt-Ufer. © André Görke

Was steht 2023 an?

Am 2. Juni werden wir mit Angehörigen Stolpersteine für die Familien Zeller und Papiermeister in der Altstadt verlegen. Noch zwei weitere Stolpersteinprojekte sind geplant…

…wo denn?

Für Familie Becker in Kladow und Familie Beschloss in der Gartenstadt Staaken, beide im Sommer, aber die genauen Termine sind noch offen.

Und was steht noch 2023 auf dem Plan?

Es wird eine Veröffentlichung zum ehemaligen Jüdischen Altersheim in der Feldstraße geben. Und wir forschen weiter zur Aktion Storch, der beispiellosen Kinder-Verschickungsaktion der Briten im Herbst 1945. Das alles machen wir für und zusammen mit Jugendlichen aus Spandau.

Brauchen Sie Unterstützung?

Wir suchen immer Menschen, die uns etwas zur Spandauer Geschichte, speziell zur jüdischen Geschichte Spandaus berichten können. Vielleicht findet jemand auf dem Dachboden einen Koffer mit alten Fotos oder Tagebüchern? Eventuell kann sich jemand an die Lebensgemeinschaftsschule in der Mittelstraße in der Neustadt erinnern, die bis 1933 bestand? Alles ist wichtig, wir freuen uns über jeden Kontakt. Auf unserer Website, also www.jgwspandau.de, finden sich die Kontaktmöglichkeiten.

Kurz zu Ihnen: Wer sind Sie, Herr Hofschläger?

Ich bin in Spandau geboren und aufgewachsen in einem politisch-geschichtlich interessierten Elternhaus in der Altstadt. Geschichte und Politik waren schon immer mein Steckenpferd, und daher freue ich mich, dass ich seit 2005 die Jugendgeschichtswerkstatt Spandau hauptamtlich leiten darf. Ich gehöre zu denen, die fast jeden Tag mit großer Freude zur Arbeit gehen.

Die Politik liest mit: drei Orte, die in Spandau dringend mehr Aufmerksamkeit verdient haben?

Ich nenne lieber einen Ort, der ist aber dreifach wichtig!

Hier die Gedenktafel am jüdischen Friedhof, der sich drüben hinter der Mauer befand. Hinten rechts Spandaus Krankenhaus. © André Görke

Bitte.

Ein Ort, der mir und vielen anderen sehr am Herzen liegt, ist der ehemalige jüdische Friedhof in der Neuen Bergstraße in der Neustadt. Seit Jahrzehnten ist das Gelände eine unwürdige Brache, die nicht öffentlich zugänglich ist. 2019 haben wir gegenüber dem ehemaligen Eingang erstmal eine Informationstafel aufgestellt. Aber wir möchten auf dem Grundstück einen Gedenk- und Lernort schaffen, der informiert und an dem wir mit Jugendlichen dazu arbeiten können. Ich würde mir wünschen, dass es diesbezüglich vorangeht.

Zum Schluss abseits von Geschichte: Welchen Ort in Spandau mögen Sie?

Neben dem gesamten Havelufer zieht es mich regelmäßig in das Kaffee 26 in der Jüdenstraße. Der Kaffee ist super, man trifft nette Menschen und mir gefällt die Atmosphäre dort sehr.

