Vision und Wirklichkeit Der Mauerfall und die Berliner Museen

Als die Berliner Mauer sich mit und nach dem 9. November 1989 zu öffnen begann, zählten die Staatlichen Museen zu den allerersten Institutionen, die eine Wiedervereinigung anstrebten. Denn die Staatlichen Museen zu Berlin im Ostteil der Stadt und die Staatlichen Museen unter dem Dach der Stiftung Preußischer Kulturbesitz im Westteil waren beide Nachfahren der Preußischen Museen. Das Land Preußen aber war 1947 von den Siegermächten aufgelöst worden. Was in der Sowjetischen Besatzungszone an Kunstschätzen aus Trümmern und Auslagerungsorten geborgen werden konnte, verschwand für ein Jahrzehnt in der Sowjetunion, was in die Westzonen gelangt war, verblieb dort ebenfalls auf Jahre hinaus.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden