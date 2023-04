Boxen für Berliner Mädchen Am Moritzplatz die Fäuste schwingen lassen

Boxen ist nicht nur Fitness, sondern fördert auch das Selbstvertrauen. „Kinder und Jugendliche lernen bei uns, sich besser wahrzunehmen“, ist auf der Webseite von „Sports for More“ zu lesen. Interessierte können das einfach mal ausprobieren: Denn der Verein mit Sitz am Moritzplatz (Kommandantenstraße 52) bietet donnerstags von 17 bis 18.15 Uhr ein Probe-Boxtraining für Mädchen an. Mitgebracht werden sollten Sportsachen und saubere Schuhe wegen des Hallenbodens.

Angeleitet wird das Training durch erfahrene Box-Trainerinnen und Sozialpädagoginnen. Sollte der Weg für Interessierte zu weit sein, unterstütze der Verein gern, eine Trainingsmöglichkeit in nächster Nähe zu finden, in dem auch Mädchen trainieren. Fragen können auch per WhatsApp (01590-4011396) oder E-Mail (girlsforboxing@sports-for-more.de) gestellt werden.

