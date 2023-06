„Killerinstinkt bis zum Ende“ Berlins Lichtlein mit U21 weiter auf Goldkurs

Der Berliner Heimvorteil war nicht zu überhören. Als Nils Lichtlein in die Max-Schmeling-Halle einlief, war der Applaus für den Füchse-Spieler merklich lauter – ebenso wie bei seinen zahlreichen Teamkollegen, die die Arena ebenfalls ihre Heimspielstätte nennen dürfen. „Das ist unbeschreiblich. Ich kann das noch gar nicht in Worte fassen. Hier in Berlin, vor so einem Publikum, so ein Spiel zu machen, das ist einfach nur super. Ich fühle mich so gut wie noch nie“, sagte der 20-Jährige, der am Donnerstagabend mit der deutschen U21 im Viertelfinale mit 31:26 souverän gegen Dänemark gewann und sich damit das Ticket für das Halbfinale bei der Weltmeisterschaft sicherte.

Neben dem Mannheimer Torhüter David Späth hatte Nils Lichtlein daran einen enormen Anteil und wurde zum wertvollsten Spieler der Partie gekürt. Insofern war es nur zu verständlich, dass der Rückraumspieler von den knapp 4000 Anwesenden frenetisch gefeiert wurde – einmal ganz abgesehen von den vielen Freunden und der Familie, die in die Halle geströmt waren.

Da musste selbst sein langjähriger Trainer und Mentor Bob Hanning erst einmal einige Minuten warten, bis er sein Lob an den Linkshänder weitergeben konnte. Nachdem der Geschäftsführer der Füchse Lichtlein jüngst noch Steigerungspotenzial attestiert hatte, zeigte der gebürtige Regensburger im ersten K.o.-Spiel nun, wie hoch das Handball-Niveau bei den Junioren schon sein kann. „Ich bin jetzt definitiv im Turnier angekommen. Das war ein fast perfektes Spiel“, sagte Lichtlein, dem es mit seinen Teamkollegen nach den Zitterpartien gegen Frankreich und Kroatien in der Hauptrunde gelang, den früh herausgespielten Vorsprung bis zum Abpfiff souverän zu halten.

6 Spiele hat die deutsche U21 bisher während der Weltmeisterschaft bestritten, sechs Mal ging sie als Sieger vom Feld

Und genau darauf will die Mannschaft im Halbfinale gegen Serbien am Sonnabend (18 Uhr/ Eurosport) bauen, nachdem zuvor bereits Ungarn und Island unter sich entscheiden, wer ins Finale am Sonntag einzieht. „Das ist mit das Wichtigste, was wir mitnehmen können. Dass wir den Killerinstinkt bis zum Ende durchziehen und das Spiel nicht noch einmal hergeben“, sagte Lichtlein.

Die Vorbereitung auf die robusten wie dynamischen Serben, die sich zuvor mit 30:27 gegen die Faröer durchgesetzt hatten – dabei allerdings eine schwere Verletzung eines ihrer Leistungsträger hinnehmen mussten –, begann derweil erst am Freitag. Bis dahin galt es, den Sieg gebührend zu feiern. Dabei trieb die Mannschaft um, ob es ein Burger-Essen geben würde, so wie es bei den Männern seit einiger Zeit beim Erreichen des Halbfinals Usus ist. Verdient hatte sie es sich.

Denn auf dem Weg zum angestrebten Titel wurde der nächste Schritt getan. Mit einer antreibenden Kulisse, auf die Lichtlein und Co bei den noch bevorstehenden Hürden sicher erneut bauen können.