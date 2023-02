Spandauer SV, alte Berliner Fußball-Liebe Jetzt gibt’s sogar wieder SSV-Fanartikel

Früher riefen die Fans „Hau, Hau, Hau, Spandauer SV!“, wenn der SSV im Stadion an der Neuendorfer Straße spielte. Die Schultheiss-Brauerei nebenan machte 1992 dicht, die Tribünen des SSV wurden 1998 abgerissen – und 2014 war auch der Klub selbst Geschichte: Insolvenz, keine Fußballer, alles vorbei … bis im Sommer 2022 plötzlich Ümit Gündüz, 42, den Klub in Berlin-Spandau zum Leben erweckte.

Gündüz ist bestens im Berliner Fußball vernetzt und will den SSV mit Kinderfußball neu aufbauen. Jetzt, im Februar 2023, hat der Klub die ersten Fanartikel im Angebot: „Er ist da, der erste Fanartikel des SSV – der Fanschal „Classic“ Limited Edition“, so Gündüz, der im normalen Leben als Schlossermeister bei BMW in Haselhorst arbeitet. „Die Auflage dieses Acrylfaser-Schals beträgt 130 Stück. Wer schnell an jugendleitung@spandauersv.de mailt, sichert sich für 15,- Euro dieses schöne SSV-Utensil.“

Der Spandauer SV kickte in den 70er Jahren sogar in der Zweiten Liga und spielte gegen Klubs wie Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Arminia Bielefeld und den FC St. Pauli. Der Klub wurde aber Letzter und ist bis heute „schlechtester Zweiligist aller Zeiten“. Hier das Interview mit dem damaligen Trainer Fritz Martin.

