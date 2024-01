Berlins Bausenator über die Wohnkrise „Es wird sicherlich zu Steigerungen der Mieten kommen“

Herr Gaebler, die Mieten in Berlin steigen, es fehlen zehntausende Sozialwohnungen und die landeseigenen Wohnungsgesellschaften stellen 2024 kaum Wohnungen fertig. Gibt es etwas, womit Sie den Mieterinnen und Mietern trotzdem Hoffnung machen können?

In diesem Jahr wird es beim Neubau wahrscheinlich noch nicht deutlich nach oben gehen. Aber meine Hoffnung und auch die von Experten ist, dass es ab dem kommenden Jahr wieder etwas aufwärts geht. Auch die landeseigenen Gesellschaften gucken nochmal, ob sie mehr neue Wohnungen realisieren können, indem sie Prioritäten setzen. Sie haben durch die begrenzte Möglichkeit, Mieten zu erhöhen, jetzt eine stabilere Einnahmebasis. Was die Sozialwohnungen angeht: Die Antragszahlen sind durch die neue Wohnraumförderung bereits deutlich gestiegen.