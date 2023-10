Berlins Freibäder schließen Sommerbad Kreuzberg zählte die meisten Besucher

Das Wetter ist längst grau, kühl und regnerisch, aber Berlins Freibadsaison endet erst an diesem Montag: Mit dem Sommerbad Kreuzberg schließt nun auch das letzte Freibad. Laut einer Mitteilung der Berliner Bäderbetriebe (BBB) blicken die Sommerbäder und das Strandbad auf eine Saison mit „sehr guten Besucherzahlen“ zurück. Rund 1,5 Millionen Gäste wurden registriert, die meisten zog es ins Sommerbad Kreuzberg, das vielen auch unter dem Namen „Prinzenbad“ bekannt ist. Mit 338.225 Besucherinnen und Besuchern habe es in diesem Jahr hier sogar 5000 mehr als im Rekordsommer 2018 gegeben.

Auf Platz zwei landet das Strandbad Wannsee. 172.846 Menschen genossen hier den Sommer. Im Sommerbad am Insulaner waren es fast genauso viele: 168.954 Besuche wurden hier gezählt.

Mit dem Ende der Freibadsaison öffnet auf dem Gelände des Kreuzberger Sommerbades die Schwimmhalle offiziell. Bislang konnte sie laut Bäderbetrieben nur ohne Umkleiden und Sanitäranlagen genutzt werden. Sie ist eine Übergangslösung in Leichtbauweise – der Bedarf im Bezirk ist groß, aber es gibt kaum Orte zum Schwimmen. So wird etwa das nahegelegene Wellenbad am Spreewaldplatz derzeit grundsaniert und auch der geplante Neubau an der Holzmarktstraße wird nicht vor 2025/2026 fertig.

Die Schwimmhalle Kreuzberg öffnet immer montags bis freitags von 7 bis 16 Uhr und am Wochenende von 10 bis 17 Uhr für das öffentliche Schwimmen. Der Eingang zur Schwimmhalle befindet sich in der Gitschiner Straße 18.

Und auch im Strandbad Wannsee geht es noch ein bisschen weiter: Der Betrieb der dortigen Sauna wird ein letztes Mal bis zum Ende der Herbstferien verlängert. Laut Bäderbetrieben kann bis 5. November täglich von 10 bis 16 Uhr in zwei Fass-Saunen am Strand mit Blick auf den Wannsee geschwitzt werden. (Tsp)