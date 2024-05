Berlins neue Verkehrssenatorin Wer Ute Bonde ist und was sie erreichen will

Gerade einmal zwölf Monate ist es her, dass Ute Bonde zuletzt einen neuen Job antrat: Am 1. Mai 2023 wurde sie Geschäftsführerin des Verkehrsverbunds Berlin-Brandenburg (VBB). Nun, fast auf den Tag genau ein Jahr später, folgt der nächste Karrieresprung. Nachdem Manja Schreiner aufgrund des Entzugs ihres Doktortitels zurückgetreten ist, soll Ute Bonde (beide CDU) Berlins neue Senatorin für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt werden.

Letztlich vollzieht sich mit der Ernennung von Bonde verspätet ein Plan, der schon länger in der Berliner CDU existiert. Bereits vor der Abgeordnetenhauswahl 2021 war sie als potenzielle Verkehrssenatorin Teil von Kai Wegners (CDU) Schattenkabinett. Doch als Wegner 2023 die Wiederholungswahl gewann und die CDU das Verkehrsressort übernahm, trat Bonde gerade die Stelle als VBB-Chefin an – auf Vorschlag der damaligen grünen Verkehrssenatorin Jarasch.

„Nein, das ist zeitlich nicht schlecht gelaufen“, sagte sie vergangenes Jahr dem Tagesspiegel dazu. Mit der Bewerbung beim VBB habe sie eine Entscheidung getroffen, mit der sich die Frage nach dem Posten der Senatorin nach den Neuwahlen für sie nicht mehr gestellt habe. „Zu Entscheidungen stehe ich“, sagte sie. Ein Jahr später war die Verlockung eines Regierungsamts dann doch zu groß.

Viel Berufserfahrung bei der BVG

Mit der 57-Jährigen steht fortan eine ausgewiesene Nahverkehrsexpertin an der Spitze der Senatsverkehrsverwaltung. Aufgewachsen in Aachen und seit 1995 in Berlin, arbeitete die Juristin seit 2009 in leitender Funktion bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG). Zuerst als Leiterin der Konzernrechtsabteilung, später als Geschäftsführerin Finanzen der BVG Projekt GmbH und als Prokuristin der BVG. Auch privat ist Bonde nach eigenen Angaben in der Stadt vorrangig mit der Bahn unterwegs.

Bonde steht für einen Ausbau des Nahverkehrsnetzes in Berlin und Brandenburg – und einen Vorrang für Busse und Trams auch auf den Straßen der Hauptstadt. „Zur Attraktivität gehört, dass ich mit dem ÖPNV schneller bin als mit dem eigenen Auto. Da müssen Maßnahmen ergriffen werden, dass ich einen Anreiz habe, umzusteigen“, sagt sie.

Obwohl Bonde nach der verpassten Chance vor einem Jahr nicht so schnell auf ein Regierungsamt hoffen konnte, äußerte sie sich auch als VBB-Chefin auffällig oft zu Verkehrstehmen über den öffentlichen Nahverkehr hinaus.

Es gehe nicht darum, den Autoverkehr komplett aus der Stadt zu verdrängen, sondern darum „dass alle miteinander klarkommen“, sagte sie kurz nach ihrem Amtsantritt. Weniger im Vordergrund steht bei diesen Ideen offenbar der Radverkehr. Auch sie wolle mehr Radwege in der Stadt, sagte sie einmal der „Berliner Morgenpost“. Diese würde sie aber „eher nicht ins Hauptstraßennetz, sondern ins Nebenstraßennetz“ legen. Sollte es so kommen, wären die Spannungen mit der lauten Radfahrer-Lobby in Berlin sicher.

Kritikerin des 29-Euro-Tickets, Fan der Magnetschwebebahn

Spannend dürfte sein, wie sich Bondes Amtsantritt auf die Zukunft des 29-Euro-Tickets auswirkt. Öffentlich äußerte sie sich als VBB-Chefin zurückhaltend zu dem Vorhaben. Das sei eine politische Frage, sagte Bonde stets. Zwischen den Zeilen wurde aber deutlich: Sie hält von dem Ticket wenig. Ein einheitliches Tarifsystem ist Bonde wichtiger.

Stoppen können wird Bonde das 29-Euro-Ticket zwar nicht mehr – der Verkauf ist bereits gestartet, das Ticket gilt ab dem 1. Juli. Dass sie als Verkehrssenatorin für den Erhalt über 2025 kämpfen wird, ist jedoch nicht zu erwarten.

Und schließlich ist da noch die Magnetschwebebahn. Das umstrittene Projekt ist inzwischen untrennbar mit ihrem Namen verbunden. Manche hielten das sogar für ein Ausschlusskriterium für ihre Ernennung. Klar ist: Bonde ist eine Verfechterin der Magnetschwebebahn und gilt als diejenige, die die Idee in die CDU getragen hat. „Ich glaube, dass wir nicht weiter ausschließlich in über hundert Jahre alte Verkehrssysteme investieren dürfen, sondern in die Zukunft blicken müssen“, sagte sie dem Tagesspiegel dazu kürzlich.

Doch Bonde wird ihre politische Karriere kaum allein an dieses Vorhaben knüpfen. Dafür kennt sie die Planungszeiten und Finanzierungshürden zu gut. Dass Bonde sich in den praktischen Umsetzungsfragen beim öffentlichen Nahverkehr auskennt, hat sie mehrfach bewiesen. Nun muss sie zeigen, dass sie auch ein politisches Amt führen kann.