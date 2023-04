Tagesspiegel Plus Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik vor dem 1. Mai : „Die linke Szene versucht, Kinder und Jugendliche zu agitieren“

In diesem Jahr sind am 1. Mai in Berlin mehr Polizisten im Einsatz. Im Interview erklärt Polizeipräsidentin Barbara Slowik, warum das so ist, wie sie zur „Letzten Generation“ steht und wie sie den Koalitionsvertrag von CDU und SPD bewertet.