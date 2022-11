Berlins Wirtschaftssenator zu seiner Zukunft  „Wenn Franziska Giffey mich fragt, mache ich weiter – sonst nicht“

Herr Schwarz, auf den Gängen Ihrer Verwaltung hier im denkmalgeschützten Olex-Haus in Schöneberg ist es dunkel, auch in den Büros recht kühl. Das Warmwasser ist abgestellt. Wie empfinden Sie das Arbeiten?

Das kalte Wasser ist für mich kein Problem. Und an die kühlen Temperaturen gewöhnt man sich. Ich habe jetzt immer ein Unterhemd an und das reicht zurzeit noch aus. Die Außentemperaturen sind noch einigermaßen erträglich. Aber wir werden hier auch in den nächsten Monaten gute Arbeitsbedingungen haben.

