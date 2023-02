Queen Bey geht auf Welttournee Beyoncé spielt im Sommer drei Konzerte in Deutschland – keins davon in Berlin

Am Mittwoch hat Beyoncé via Instagram eröffnet, dass sie auf „Renaissance World Tour“ gehen wird. Im Sommer dieses Jahres soll es die US-Musikerin auch nach Deutschland verschlagen. Und wenn Queen Bey, wie ihre Fans sie gerne nennen, zu Besuch kommt, dann pilgern alle zur Audienz. Zumindest würden das in Berlin gerne alle.

Obwohl zunächst noch nicht klar war, wann genau und wo Beyoncé sich die Ehre geben wird, war eine Mobilmachung zu vernehmen. In Bussen, Bahnen, auf den sozialen Medien und selbst im Vabali, zwischen zwei Sauna-Aufgüssen, diskutiert man über das Konzert des Jahres. Der Tenor: Das wurde nach sechs Jahren auch mal Zeit, dass Beyoncé endlich wieder auf Tour geht! Und: Man sollte für ein Ticket am besten direkt anfangen zu sparen.

Alle wissen: Ticketpreise explodieren momentan, weil sie für Künstler:innen neben Werbedeals zu den wichtigen Einnahmequellen gehören. Beispielsweise liegen die billigeren Tickets für das Madonna-Konzert in der Mercedes-Benz-Arena bei etwa 200 Euro.

Später dann der Schock: Beyoncé kommt gar nicht nach Berlin. Sie wird im Juni 2023 in Frankfurt, Hamburg und Köln residieren. Woran das liegt? Vielleicht mag sie einfach keine Currywurst. Hört man sich um, sind Berliner:innen maßlos enttäuscht und müssen nun noch mehr Kleingeld zusammenkratzen, schließlich muss nun auch noch eine Zugreise und gegebenenfalls das Hotel bezahlt werden.

