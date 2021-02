100 brennende Autos in Spandau. Hier frisch aus dem Polizeicomputer eine Statistik, die sich Peter Trapp, CDU, besorgt hat (und prompt im Tagesspiegel-Newsletter für Berlin-Spandau landete).

Trapp war früher Polizist in Ruhleben, ist Vorsitzender des Innenausschusses im Berliner Abgeordnetenhaus und immer noch Feuer und Flamme für die Sicherheit in der Stadt. Passendes Interessengebiet: abgefackelte Autos. Da steht bald ein Jubiläum an – allerdings ohne Party. Seit 2015 brannten in Berlin-Spandau nämlich exakt 96 Autos – allein in den vergangenen beiden Jahren waren es jeweils 22. Das zeigt eine schriftliche Anfrage, die dem Spandau-Newsletter vorab vorliegt.

In Kladow/Gatow waren es 4 Fahrzeuge seit 2015, in Hakenfelde dagegen 18, in der südlichen Wilhelmstadt 14. Politische Motive? Nur in einem Fall von 96. Es geht in Spandau eher um „Vandalismus, Versicherungsbetrug oder Beziehungstaten“, schreibt Staatssekretär Thorsten Akmann, SPD, an Trapp. „Einige Täterinnen und Täter handeln aus Frustration, Neid, Hass oder Geltungssucht.“

Hat die Polizei auch Verdächtige ermittelt? Ja, in neun Fällen, darunter auch eine Frau. Der jüngste Verdächtige war 10 Jahre alt. – Quelle: Schriftliche Anfrage 26152

Apropos geistige Reife: Was macht Trapp eigentlich, wenn er im Herbst 2021 als CDU-Abgeordneter aufhört? Den ganzen Tag als Rentner im Rosenbeet wühlen? Iwo. „Ich überlege gerade, in welchem sportlichen Ehrenamt ich mich einbringen möchte“, sagt Trapp. Der ist 73 Jahre alt, aber immer noch fröhlich und fit, war früher ein guter Fußballer: Er hat in der zweithöchsten Liga Deutschlands gespielt – in der Regionalliga bei Meteor 06 in Wedding. Heute radelt er die Havel rauf und runter.

Mehr Sicherheitsthemen aus dem Berliner Westen: Kiezstreifen patrouillieren in Berliner Parks – jetzt auch am Havelufer. Das Projekt "Parkläufer" wird 2021 in Berlin-Spandau ausgeweitet.

