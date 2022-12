15-Jährige stirbt bei Busunfall Die Tragödie von Lankwitz legt das Berliner Rettungsdienst-Chaos offen

Ein schwerer Unfall mit einem Bus, bei dem am Sonnabend in Berlin-Lankwitz eine 15-Jährige gestorben ist, hat breite Bestürzung ausgelöst. Der Unfall legte die desolate Lage beim Rettungsdienst bloß. Als die Berliner Feuerwehr alarmiert wurde, war in Berlin kein einziger Rettungswagen verfügbar – inzwischen ein Dauerzustand. Seit Wochen streitet die Landespolitik deshalb über Reformen. Unabhängig davon hatte die Jugendliche jedoch keine Chance.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden