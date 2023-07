49 Parkplätze fallen weg in Berlin-Lichtenberg Geschützter Radweg für die Scheffelstraße

Siegfriedstraße nein, Scheffelstraße ja. So sieht es aus, das Ergebnis der „Überprüfung“ von geplanten Radwegen in Lichtenberg von Verkehrssenatorin Manja Schreiner (CDU). Wie berichtet, wird die seit 2017 laufende Planung für einen breiten, mit Pollern geschützten Radweg in der Siegfriedstraße gestoppt.

Grünes Licht hingegen gibt es von Schreiner für die Scheffelstraße. Im Bereich zwischen Eldenaer Brücke und Möllendorffstraße sollen Radfahrstreifen in einer variierenden Breite von 2 bis 3,20 Meter entstehen und abschnittsweise durch Poller geschützt werden. Eine „Protected Bike Lane“ (PBL) also, für die laut Bezirksamt das Parken am Fahrbahnrand entfällen soll.

Derzeit gibt es dort rund 75 Auto-Parkplätze. Dies müssen dem Radweg komplett weichen, wie Verkehrsstadträtin Filiz Keküllüoglu (Grüne) dem Tagesspiegel am Montag bestätigte. Es werden aber wieder neue Parkplätze geschaffen auf dem Bereich zwischen Fahrbahn und Gehweg. HIer soll auch das Be- und Entladen für Geschäfte stattfinden können.

Die dortigen Bäume sollen stehen bleiben und die Parkbuchten dazwischen errichtet werden, wozu das Kopfsteinpflaster durch Asphalt ersetzt wird. „In der Summe fallen circa 49 Parkplätze weg“, so Keküllüoglu. Der Gehweg soll von der Breite her so bleiben, wie er derzeit ist.

Für die geplante und nun untersagte PBL in der Siegfriedstaße war mit 10 wegfallenden Parkplätzen in der Summe gerechnet worden.

