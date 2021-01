Sah super aus: ein 150-Meter-Turm überragte die neue Siemensstadt in Berlin-Spandau. Ganz oben Etagen aus Glas, vielleicht ein Gipfel-Café mit Blick auf Berlin?

Viel ist davon nicht übrig geblieben. Der Turm ist bei der Präsentation vor einem Jahr noch lustig vom Tisch geplumpst – mittlerweile ist er ganz unter den Tisch gefallen.

Der Siemens-Konzern teilte auf Nachfrage des Spandau-Newsletters vom Tagesspiegel mit, dass der 150-Meter-Turm nicht mehr in den Plänen auftaucht. Spandaus Baustadtrat Frank Bewig, CDU, hatte sowas schon bei der Präsentation befürchtet. Zuletzt hatte auch Daniel Buchholz, SPD, immer wieder auf so ein markantes Haus gedrängt, das ein Wahrzeichen der neuen Siemensstadt hätte sein können ("Siemens sollte nicht am falschen Ende sparen").

Im Herbst hatte Siemens noch mitgeteilt, dass eine offizielle Entscheidung nicht gefallen sei - Gerüchte machten aber seit dem Sommer die Runde.

Stattdessen entstehen nun 60 Meter hohe Gebäude. Zum Vergleich: So hoch ist etwas der "Spiegelturm" am S-Bahnhof Stresow an der Spandauer ICE-Trasse.

Januar 2020. Links ist der markante 150-Meter-Turm noch zu sehen. Die Straße in der Mitte ist die Nonnendammallee, rechts unten... Foto: André Görke

„Seit dem städtebaulichen Wettbewerb hat sich unser Projekt an vielen Stellen weiterentwickelt“, schrieb jetzt Konzernsprecher Christian Datzer an den Tagesspiegel-Newsletter für Spandau und erklärt den aktuellen Stand so:

„Wir haben bereits im Januar 2020 und auch unterjährig wiederholt gesagt, dass sich in der konkreten Ausgestaltung, wie beispielsweise Gebäudehöhen, noch Dinge verändern werden. Die Entwicklungen wurden von einem Fachgremium unter Beteiligung des Senats begleitet, mit entwickelt und mit entschieden."

"Fest steht: Das Hochhaus am zentralen Platz wird 60 Meter hoch und hat aufgrund seiner Lage eine hervorgehobene Stellung.“

„Auch die Quartiers-Eingänge werden durch hohe Gebäude markiert. In Summe wird es damit acht Gebäude mit 60 Metern Höhe geben.“ In der Mitte: eine fast autofreie Promenade.

Im Herbst stellte Siemens die ersten Simulationen vor, wie die Gebäude aussehen. Hier: das 60-Meter-Haus am S-Bahnhof... Simu: promo/Robertneun

„Verbunden werden die Areale durch einen begrünten Boulevard, der am Rohrdamm beginnt, durch die neue Siemensstadt führt und weitgehend den Fußgängerinnen und Fußgängern vorbehalten ist.“ Für die ersten zwei Häuser gibt es seit Herbst Entwürfe, hier sind sie. Dort wird Siemens selbst einziehen. Die Erdgeschosse aller Gebäude am Campus sollen fast durchgehend öffentlich nutzbar sein.

Herbst 2020. Hier ein paar Platzhalter, wo die Gebäude stehen sollen. Die Simu zeigt den S-Bahnhof Siemensstadt und den neuen... Simu: Siemens

2023 soll Baustart sein. Kosten: 600 Mio Euro. Es entstehen neben Büros für Siemens und Startups auch 2800 Wohnungen, Kitas, eine Europaschule am S-Bahnhof Siemensstadt.

Herbst 2020. Der blaue Kreis zeigt den Ort des Baustarts am S-Bahnhof. Das 150-Meter-Haus links davon war schon nicht mehr zu... Simu: Siemens

Baubeginn für die Siemensbahn soll 2025 sein, bis dahin wird geplant. Die Eröffnung der seit 1980 stillgelegten Strecke erfolgt 2029. Im Jahr 2023 soll es auch mehr Details zum Neubau der halbabgerissenen S-Bahnbrücke über die Spree geben.

Zuletzt hatten Gewerkschafter Unmut geäußert. Auf dem Siemens-Campus entsteht eine weitere Ost-West-Straße, die aber quer übers Gelände verläuft. Kommen sich Siemens-Züge und BVG-Busse in die Quere? Entsteht dort ein Tunnel? Der Fall steht jetzt auf der Senatsagenda. Hier die Infos im Tagesspiegel-Newsletter für Spandau.

Mein Tipp im Spandau-Newsletter: Hier eine interaktive Karte von der neuen Siemensstadt.

