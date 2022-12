Aktion am Nikolaustag in Berlin Für sichere Schulwege an der Bundesallee und anderswo

Unsere Newsletter bringen Ihnen, liebe Leserinnen, liebe Leser, Nachrichten aus den zwölf Berliner Bezirken und wurden inzwischen berlinweit rund 270.000 Mal abonniert. Mit mehr als 36.000 Abos ist Charlottenburg Wilmersdorf der meistgelesene unserer Bezirksnewsletter und erscheint immer freitags. Unsere Newsletter aus Charlottenburg-Wilmersdorf und allen anderen Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: tagesspiegel.de/bezirke

Aus CHARLOTTENBURG-WILMERSDORF berichtet Cay Dobberke unter anderem über folgende Themen:

Am Dienstag, 6. Dezember, demonstrieren 16 Berliner Schulen und Kitas für „sichere und autofreie Schulzonen“ vor ihren Gebäuden. Der Nikolaustag ist der dritte berlinweite Aktionstag der Kampagne #100Schulzonen, die der Verein Changing Cities gemeinsam mit Eltern, Schulleitungen und Lehrkräften gestartet hat. In Charlottenburg-Wilmersdorf beteiligen sich zwei Schulen. Eine Initiative der Cecilien-Grundschule am Nikolsburger Platz lädt für 7.30 bis 8 Uhr zu einer Besichtigung der Kreuzung zwischen der Bundesallee und der Trautenaustraße ein. Die Beseitigung dortiger Gefahren (rasende Autos, Querungsrisiken sowie abbiegende und wendende Fahrzeuge) sei derzeit das „drängendste Thema“, heißt es in einer Mitteilung der Initiative. Vor der Ludwig-Cauer-Grundschule wird die Cauerstraße von 7.30 bis 8.30 Uhr für den motorisierten Verkehr gesperrt, damit Kinder und Eltern ausprobieren können, wie es wäre, „wenn die Kinder ohne gefährdenden Autoverkehr sicher und selbstständig zur Schule kommen würden“. Mobilität und Bildung sind immer wichtige Themen in unseren Bezirksnewslettern. Und diese weiteren Themen, Tipps und Termine finden Sie diesmal unter anderem im Charlottenburg-Wilmersdorf-Newsletter:

