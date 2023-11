Akute Brandgefahr Eigentümer soll Containercamp in Grünau räumen

Nachdem das Bezirksamt im Juli das Grundstück in der Moosstraße in Niederschöneweide geräumt hatte, soll nun das nächste illegale Camp aufgelöst werden: Auch am S-Bahnhof Grünau leben seit Jahren über Hundert Erwachsene und Kinder in Baucontainern und Wohnwagen; rund 600 Euro für 18 unbeheizte Quadratmeter verlangt der Vermieter, der ein weiteres Camp im Hönower Wiesenweg in Lichtenberg betreibt.