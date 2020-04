Unsere Leute-Newsletter aus den Bezirken zählen inzwischen berlinweit mehr als 206.000 Abonnements. Mit mehr als 28.000 Abos ist Charlottenburg-Wilmersdorf davon der meistgelesene und erscheint am heutigen Freitag wieder.

Cay Dobberke schreibt diesmal unter anderem über:

Seit vielen Jahren stehen die Wohn- und Geschäftshäuser zwischen der Lewishamstraße und der Wilmersdorfer Straße am Adenauerplatz fast leer. Mehrmals wechselte der Eigentümer, die letzten Mieter sind ein Supermarkt und eine Imbissbude in der verfallenden Immobilie. Nun haben sich potenzielle Investoren wieder beim Bezirksamt gemeldet. Es geht um einen Neubau mit bis zu elf Etagen, der 16.500 Quadratmeter für Büros, 25 Wohnungen und 1500 Quadratmeter für Gewerbe im Erdgeschoss bieten soll. Zum Konzept gehören ein „Mobility Hub“ für Carsharing und Lieferverkehr mit Lastenfahrrädern sowie Ladestationen für Autos und Roller mit Elektroantrieb. Ob das Projekt eine Aussicht auf Realisierung hat und was das Bezirksamt davon hält, analysiert unser Autor im Newsletter. Weitere Themen diesmal unter anderem:

Coronavirus-Update; Läden öffnen wieder, Musikfestival Lollapalooza und Berlin-Marathon abgesagt, Maskenpflicht in Bussen und Bahnen

Reisebuchhandlung ohne Reisende: Regine Kiepert kämpft um ihr Geschäft

Wir berichten aus der Mini-BVV

Sieben Eier und ein Angriff aufs Nest: Neues von den Turmfalken im Corbusierhaus

Wie die Rote Armee vor 75 Jahren Charlottenburg und Wilmersdorf eroberte

Kiezkamera: Quietscheentchen zieren Loriots Grab

Mieter singen auf Balkonen

