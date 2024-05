Auch Polizei-Parkplätze fallen weg Kritik an Straßen-Umgestaltung im Bezirk Berlin-Mitte

In der Kruppstraße in Moabit ist nur noch Längs-Parken erlaubt. Dadurch reduziert sich die Anzahl an Stellplätzen. Dabei handelt es sich nicht um irgendwelche Parkplätze, diese werden vor allem von Polizistinnen und Polizisten der anliegenden Direktion genutzt.

Kritik kommt von der CDU. "Machen wir die Arbeit der Beamtinnen und Beamten nicht schwerer, als sie ohnehin schon ist", sagte der Bezirksverordnete Martin Leuschner in der BVV. Viele Polizist:innen würden in Schichten arbeiten und müssten auch nachts, teils bis Brandenburg, nach Hause fahren.

Wieso die im Bezirk starken Grünen aber für den Wegfall der Parkplätze sind, sowie mehr zu der Debatte lesen Sie im heute erschienenen Mitte-Newsletter.

Kontrollen im Scooter-Chaos sind ein weiteres Thema im aktuellen Newsletter

Dies und mehr lesen Sie in der Vollversion des Mitte-Newsletters, der ab jetzt zu unserem digitalen Angebot Tagesspiegel Plus (T+) gehört.

Weitere Themen aus dem heute gesendeten und für Sie hier sofort bestellbaren Newsletter:

Demos, Partys: Was ist los am 1. Mai?

Was ist los am 1. Mai? Kampf gegen das Roller-Chaos: Unterwegs mit den Scooter-Kontrolleuren.

Fünf Wochen warten auf die Sterbeurkunde – wieso dauert das so lange?

– wieso dauert das so lange? Diese neuen Radwege sollen 2024 in Mitte entstehen.

sollen 2024 in Mitte entstehen. Mitte hat einen neuen Verkehrsstadtrat .

. Platte Reifen, kaputte Bremsen: Hier können Sie Ihr Fahrrad selbst reparieren .

. 70 neue Kita-Plätze in der Ackerstraße.

in der Ackerstraße. Wo Übernachten auf dem Friedhof schön und nicht gruslig ist.

schön und nicht gruslig ist. Sanierter Spielplatz in Moabit wird eröffnet.

in Moabit wird eröffnet. Alle Infos zum Start in die Freibadsaison .

. Was Umweltschützer an der Fußball-Fanmeile auszusetzen haben.

Bezirke-Newsletter: Mitte Mehr Neuigkeiten zum Bezirk gibt es in unserem Newsletter — jede Woche per E-Mail. E-Mail-Adresse jetzt anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Zwölf Bezirke, zwölf Newsletter - jetzt Bestandteil des Abonnements Tagesspiegel Plus (T+). Bitte hier entlang zum Spezialangebot.