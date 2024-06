Auftakt zum Fußballsommer Großes EM-Quiz im Berliner Südwesten

„Zwischen dem 14. Juni und 14. Juli werden wieder alle 82 Millionen Bundestrainer:innen mit ihrem fundierten Fußballwissen auf den Plan gerufen, wenn um den Titel Europameister 2024 gekämpft wird“, ahnt das Team der Gottfried-Benn-Bibliothek in Zehlendorf. Diesen Wissensschatz will die Bücherei nun heben: Sie lädt am kommenden Donnerstag zum großen EM-Quiz für Jung und Alt. In kleinen Gruppen können dann die Ball-Fans ihre Kenntnisse miteinander messen. „Mit Wissen zu den Fußballeuropameisterschaften, den aktuellen Spielstätten und allerhand Fun Facts lässt sich in netter Runde punkten und über das gemeinsame Hobby plaudern“, heißt es in der Einladung.

Schöner könnte das Ambiente nicht sein: Das Wer-schoss-wo-wann-was-Turnier findet im Lesegarten der Bibliothek (Nentershäuser Platz 1, 14163 Berlin) statt und startet am Donnerstag, 13. Juni, um 17 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung nicht nötig.

Schnallen Sie sich an: „Der Newsletter gehört diese Woche uns”, kündigt unsere Jugendredaktion im Südwesten Berlins an – junge Menschen aus Steglitz-Zehlendorf haben die aktuelle Ausgabe des Bezirksnewsletters Steglitz-Zehlendorf übernommen und schreiben aus ihrer Sicht über ihren Bezirk.

Das im Gegensatz zu anderen Bezirken im Südwesten fehlende Kinder- und Jugendparlament ist eins der Themen dieser Spezialausgabe

Dies und mehr lesen Sie in der Vollversion des Steglitz-Zehlendorf-Newsletters, der ab jetzt zu unserem digitalen Angebot Tagesspiegel Plus (T+) gehört.

Weitere Themen aus dem für Sie hier sofort bestellbaren Newsletter:

Schüler aus der Bretagne und Lichterfelde im Bundestag: Ist die AfD schlimmer als der Rassemblement National in Frankreich? Der Bundestagsabgeordnete Thomas Heilmann (CDU) musste vor der Europawahl eine schwierige Frage nach der nächsten beantworten. Welche das waren, steht im Jugendnewsletter.

Instagram-Kampagne #DeinKreuzentscheidet: Der evangelische Kirchenkreis Teltow-Zehlendorf ruft mit einem Wortspiel zur Teilnahme an der Europawahl. Redakteurin Elisabeth hat auch kritische Anmerkungen.

U18-Jährige in die Politik: Warum Steglitz-Zehlendorf kein Kinder- und Jugendparlament hat. Die Jugendredaktion besuchte das Jugendparlament in Charlottenburg-Wilmersdorf und war beeindruckt. Im Sommer soll eine neue Diskussion über die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen im Südwesten beginnen, verspricht die Jugendstadträtin. Was dahinter steckt und wie die Diskussion im Bezirk bisher verlief.

Hürden für Blinde und Sehbehinderte: Die „schlimmste Kreuzung" des Südwestens wurde negativ ausgezeichnet – sie liegt am Steglitzer Damm.

Die Hitze wird kommen: Senat und Bezirksamt planen Maßnahmen für den Sommer – selbstgemachtes Erdbeereis kühlt aber auch, findet Elisabeth.

Mehr Poetry-Slam für Steglitz-Zehlendorf: Beim Slam sind Dichter aller Art vereint in ihrer Liebe für die Sprache.

Zwei Sieger aus Lankwitz: Debattieren ist mehr als nur „streiten", jetzt nahmen Schülerinnen und Schüler aus Willkommensklassen am Wettbewerg "Jugend debattiert" teil – sehr erfolgreich.

Wie aus einem Rat- ein Jugendhaus wurde: Die Jugendredaktion besucht das Jugendfreizeitheim Wannsee.

Zuhause bleiben in den Sommerferien? Loreley gibt sieben Tipps für einen perfekten Sommer – von Schlössertouren mit Picknick im Casino Glienicke bis zu selbstmodellierten Keramik-Figuren reicht ihre Liste.

Radtour mit drei Bürgermeistern: BUND fordert, endlich auch in Brandenburg einen Rad- und Fußweg entlang des Teltowkanals einzurichten.

Pride Month: Crimson K. liest aus ihrem Buch „Brown Eyed".

Public-Viewing-Tipp zur EM: Fußballgucken bei Hufgetrappel und gegrillt wird auch.

Von Stand-Up-Paddling bis Frisbee: Rosalie empfiehlt coole Sportarten im Sommer.

Sonne, Hitze und Urlaub: Wie kriegen Sie Ihren Garten oder Ihren Balkon durch den Sommer? Was Ihnen ein Fachmann dazu rät, eine 15-Jährige hat nachgefragt...

