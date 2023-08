Autos und Partyboote im Berliner Südosten Raser auf Straße und Wasser nerven Anwohner

Unsere Newsletter, inzwischen berlinweit mehr als 275.000 Mal abonniert, bringen Ihnen Aktuelles und Hintergründiges aus Ihrem Berliner Bezirk. Die Woche beginnt bei uns immer montags mit Lichtenberg und Treptow-Köpenick. Unsere Newsletter aus diesen beiden Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos und ganz unkompliziert bestellen: tagesspiegel.de/bezirke

Aus TREPTOW-KÖPENICK meldet sich Simone Jacobius mit folgenden Neuigkeiten:

Beim Fischer in Rahnsdorf hat es gebrannt. Dabei sollte jetzt dort das Fischerfest stattfinden

Medizinische Versorgung in Plänterwald nicht mehr gesichert, Ärztehaus muss schließen

Ganz schön eklig: Müllabholung funktioniert nicht

Baustelle Bahnhof Köpenick im Zeitplan trotz kurzen Baustopps

Am Treptower Hafen geht es voran. Der Bauantrag für den Wiederaufbau nach dem Brand ist eingereicht

Freikarten für einzigartige Klangreise durch den Spreepark

Winzerfest auf der Schlossinsel

Töpfermarkt im mediterranen Ambiente

Jetzt wird es ernst für den 1. FC Union

Aus LICHTENBERG berichtet Robert Klages unter anderem über diese Themen:

Machbarkeitsstudie für Radbahn U5 abgeschlossen: das sind die Ergebnisse

Bürger:innenmeister Schaefer kommt mit Berater zum vertraulichen Gespräch, der Auftragnehmer der Investorengruppe ist

„Erotik ist nicht bequem und ordentlich“: Künstlerin Carolina Amaya stellt sich vor

Anwohnerin vom Fennpfuhlpark hatte geklagt: Doch Lärm durch Hundespielplatz ist zumutbar, sagt das Gericht

Wandgemälde am Bahnhof Lichtenberg erinnert an Opfer rechter Gewalt

Nutzer:innen noch nicht informiert: Schwimmhalle wird bis Juni 2025 wegen Sanierung geschlossen

