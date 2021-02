Achtung, Baustelle! Hier wird 2021 in Berlin-Spandau gebuddelt. Corona, Wohnungsbau, Wahlkampf: Der Stadtrat von Berlin-Spandau, Frank Bewig, CDU, dribbelt aktuell übers politische Parkett wie einst beim SC Siemensstadt. Was nicht viele wissen: Bewig war ein ziemlich guter Basketballspieler („auf dem Flügel“) und Jugendtrainer („10 Jahre“).

Seine aktuelle Leidenschaft: Straßenbaustellen. Bewig ist nicht nur Stadtrat für Gesundheit und Bauen, sondern auch fürs Straßen- und Grünflächenamt im Rathaus von Berlin-Spandau.

Was steht da 2021 eigentlich auf der Agenda? Der Tagesspiegel-Newsletter bat für Sie um die Liste. Und Bewig versenkte den Dreier prompt. Hier die Baustellenliste 2021 aus dem Rathaus, Straße für Straße. Zur Wiedervorlage.

Passend dazu auch die Nachricht der Wasserbetriebe: Die Betckestraße bleibt bis Sommer 2022 eine Großbaustelle. Gemeint ist die ist die holprige Zufahrtsstraße von der Pichelsdorfer Straße zur Feuerwache an der Havel. Es geht um Hunderte Meter neue Rohre unter dem großen Kopfsteinpflaster. Bauzeit? Mai 2021 bis Juli 2022. Das geht aus einer neuen Ausschreibung hervor. – Quelle: Wasserbetriebe

Hier die Liste, die zuerst im Tagesspiegel-Newsletter für Berlin-Spandau zu lesen war:

- Buschower Weg von Heerstraße bis Landesgrenze (Neubau)

- Döberitzer Weg (Neubau)

- Weinmeisterhornweg von Gatower Straße bis Wilhelmstraße (Neubau)

Der Weinmeisterhornweg: Schleichstrecke für Pendler zwischen Gatower und Potsdamer Chaussee. 2021 soll es losgehen. Foto: André Görke

- Hauptstraße von Nennhauser Damm bis Wendeanlage (Neubau)

- Fahrbahn Freiheit von Stresowstraße bis Pichelswerder Straße (Instandsetzung)

- Gehweg Jägerstraße (Instandsetzung)

- Fahrbahn Falkenseer Chaussee von Frankenwaldstraße bis Wasserwerkstraße („Hier gibt es wegen Arbeiten der Berliner Wasserbetriebe in der Pionierstraße eine Umleitung für das gesamte Jahr, insofern ist die Instandsetzung in 2021 fraglich“

- Fahrbahn Siegener Straße von Spekteweg bis Falkenseer Chaussee (Instandsetzung)

- Radverkehrsanlage Hohenzollernring von Galenstraße bis Falkenseer Chaussee (Instandsetzung)

- Fahrbahn Walldürner Weg (Instandsetzung)

- Fahrbahn Altonaer Straße von Elsflether Weg bis Grünhofer Weg (Instandsetzung)

- Gehweg Pappelweg (Instandsetzung)

- Radverkehrsanlage Falkenseer Chaussee von Zeppelinstraße bis Germersheimer Weg (Instandsetzung)



Die Betckestraße. Mit schwerem Pflaster, hinten die Feuerwache Spandau-Süd. Foto: André Görke

- Pillnitzer Weg, Maulbeerallee, Blasewitzer Ring („kleinteilige Baumaßnahmen“)

- Betckestraße („Förderprogramm“)

- Pichelsdorfer Straße von Wilhelmstraße bis Grimnitzseeweg („Förderprogramm“; Infos)

- BVG-Bushaltestellen werden barrierefrei ausgebaut („Klosterstraße, Wilhelmstraße“)

In der Pichelsdorfer Straße fallen fast 70 Bäume. Der Umbau im Berliner Westen beginnt im Februar: mehr Platz für Fußgänger und mehr Grün. Als erstes wird die Kettensäge eingesetzt. Hier die ersten Details aus dem Tagesspiegel-Newsletter für Berlin-Spandau.

