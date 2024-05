Baustelle in der Neuköllner Karl-Marx-Straße Erkstraße wird für ein Jahr komplett gesperrt

Die Endlos-Baustelle in der Karl-Marx-Straße in Berlin-Neukölln wandert weiter: Aktuell wird auf Höhe des Rathauses auf der östlichen Straßenseite, zwischen Erk- und Schönstedtstraße, gebaut. Ab Donnerstag, dem 30. Mai, soll die Baustelle zur Kreuzung Erkstraße ziehen – und ab dann die Erkstraße in ihrem westlichen Abschnitt, also zwischen Karl-Marx- und Donaustraße, komplett gesperrt werden.

Die Sperrung soll voraussichtlich erst im April 2025 wieder aufgehoben werden. Auch die Schönstedtstraße bleibt so lange weiter gesperrt. Die Sperrung hat auch Auswirkungen auf den Busverkehr: Die Buslinien M43 und 166 sollen über Donau- und Anzengruberstraße umgeleitet werden.

Autofahrer:innen können die gesperrten Bereiche über die nördliche Fulda- oder die südlichere Saalestraße umfahren. Parallel zu den Straßenbauarbeiten dichtet die BVG hier auch die Tunnel über der U-Bahnlinie 7 neu ab.

Fußgänger:innen müssen provisorischen Fußweg nutzen

Auch Fußgänger:innen müssen sich weiter auf Einschränkungen einstellen: Der Gehweg vor den Neukölln Arcaden ist weiter nur eingeschränkt nutzbar, auch gegenüber am Rathausvorplatz müssen Fußgänger:innen teils weiter den provisorischen Gehweg nutzen.

Seit 2010 lässt der Bezirk Neukölln in der Karl-Marx-Straße die Fahrbahn erneuern, die Gehwege verbreitern, Radwege anlegen und Bäume pflanzen. Parallel dichtet die BVG die 100 Jahre alten Tunneldecken der U-Bahnlinie 7 ab, die direkt unter der Straße verläuft.

Gebaut wird etappenweise, damit der Verkehr nicht völlig zusammenbricht. Ursprünglich sollten die Bauarbeiten bis 2021 abgeschlossen sein. Nach Verzögerungen ist nun die Fertigstellung des letzten Bauabschnittes zwischen Flughafenstraße und Hermannplatz für 2025 geplant.