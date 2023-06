„Bei mir ist der Lack ab!“ Dieser Berliner Flügel braucht jetzt Liebe

Dieser kostbare Flügel ist ganz schön ramponiert und braucht jetzt dringend Hilfe. Er steht im Berliner Lily-Braun-Gymnasium nahe der Altstadt Spandau und es zwickt hier und da. Wie es ihm geht, wo es weh tut, welche Spendenaktionen es gibt – das erzählt der Protagonist einfach mal selbst. Hier ist das Exklusiv-Interview im Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel mit dem Flügel aus der Lily-Braun-Oberschule. Anlass ist das Benefizkonzert am Mittwoch, 14. Juni, 19 Uhr.

Guten Tag, lieber Flügel. 1. Standardfrage im Newsletter: Wo erwische ich Sie gerade?

In der Aula. Ich kann ja schlecht weglaufen.

Vielen Dank für Ihre Zeit. Alle wollen Sie retten und sammeln Geld. Denn Sie sollen ganz schön alt und gebrechli…

Das sind ja nette Töne. Ständig wird auf mir herumgehackt.

Wie alt sind Sie denn?

In der Urkunde steht: 1911 von Steinway & Sons nach Berlin geliefert, also von diesem berühmten Unternehmen, das einst in New York gegründet worden ist. Aber mehr wollen sie in der Firma über mich leider nicht verraten – Datenschutz und so. Dabei bin ich vielleicht sogar noch älter, denn im Innern hat jemand die Prägung 1879 entdeckt. Das wären über 140 Jahre! Haben Sie also bitte ein bisschen Achtung vor dem Alter.

Seit wann stehen Sie denn in der Aula in Spandau rum?

Seit einer Ewigkeit! Ich sehe quasi nix anderes seit mindestens 70 Jahren.

Mindestens?

Eine ehemalige Schülerin, die hier schon 1956 Abi gemacht hat, hat sich an mich erinnert, als sie neben mir Weihnachtslieder in der Aula gesungen hat…. aber mehr wissen wir nicht aus meiner Jugend. Weiß denn vielleicht jemand von Ihren älteren Leserinnen und Lesern mehr über mich und seit wann ich hier in der Lily-Braun-Schule stehe?

Die Frage reiche ich gerne weiter. Wo zwickt’s denn?

Junger Mann! Mein Klang ist noch sehr fein und ganz besonders, aber der Lack ist nun mal ab, so ehrlich muss ich sein. Und es ist Zeit für die Dritten, wenn Sie verstehen: Die Hammerköpfe müssten mal ausgetauscht werden – damit entstehen meine Töne. Und die Tasten sind auch schon ganz porös.

Und das kann nicht der Hausmeister?

Sie lassen sich doch auch nicht vom Fliesenleger operieren, auch wenn der noch so nett und fleißig ist! Das müssen Spezialisten erledigen, richtige Klavierbauer, und das kostet eine Stange Geld: viele tausend Euro. So viel Geld hat meine Schule nicht auf dem Sparbuch.

Um die 9000 Euro werden benötigt. Wie kann man Ihnen helfen?

Wir haben an unserer Schule traditionell viele begabte Musikerinnen und Musiker. Zum Beispiel Alina aus der 8. Klasse.

Und Alina trifft Sie ins Herz?

Ins Herz? Iwo, Sie trifft Tasten und Töne! Alina spielt Beethoven und Chopin. Sie weiß mich zu nehmen, ist taktvoll, nach ihrer Pfeife tanze ich gerne… oder nee, tanzen kann ich nicht. Was ich sagen will: Am Mittwoch, 14. Juni, 19 Uhr, haben wir ein Benefizkonzert zu meinen Gunsten organisiert und jeder ist herzlich willkommen in der Aula. Und ein Überraschungsgast kommt auch.

Eintrittspreis?

Rein kommt man umsonst, raus nur für Geld, haben sie im Lehrerzimmer gesagt und gelacht. Kurzum: Es wird um Spenden gebeten – für mich. Kleine Spenden, große Spenden, ich bin für jede Hilfe dankbar.

Spende & Danke Die Spendenaktion im Netz unter diesem Link: www.betterplace.org



Beim Interview haben dem Flügel assistiert: Dorothea Schmidt und Stefan Hüpping, beide Musiklehrer an der Lily-Braun-Schule. Vielen Dank!

Sind eigentlich alle Schülerinnen und Schüler nett zu Ihnen?

Pssst, das erzähle ich Ihnen jetzt wirklich nur leise: Eines frühen Morgens hat mal mein Musiklehrer Fußabdrücke auf mir entdeckt… auf dem Rücken!

Nein!

Doch!

Unerhört.

Ein Trauma! Aber im Großen und Ganzen: Ich habe Glück mit meiner Schule.

Vielen Dank für Ihr Gespräch und…

Herr Görke, Moment! Die Schule hat eine schöne Spenden-Idee für all jene, die am Mittwoch nicht können.

Ich höre.

Wir bieten symbolische Patenschaften an, so ähnlich wie im Zoologischen Garten. Nur eben nicht für Tiere, sondern für meine 88 Tasten.

Was kostet eine Patenschaft für eine Ihrer Tasten?

„100 Euro das Stück, alles für den guten Zweck, damit es mir bald wieder besser geht. Vielleicht denkt ja noch gerne jemand zurück an seine Schulzeit und will eine Patenschaft fürs hohe C übernehmen? Dann gerne melden unter tastenpatenschaft@lily-braun-gymnasium.de.

