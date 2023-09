Berlin, sei jetzt tapfer! Ist Spandau noch älter als gedacht?

Ob Moritzstraße, Moritzgasse oder Moritzbrücke: In der Altstadt von Berlin-Spandau erinnert vieles an die Moritzkirche, die bis vor gut 100 Jahren in der Altstadt stand. 1836 hatte das Militär die Kirche gekauft und zu einer Kaserne umbauen lassen. 1920 wurde sie abgerissen. Aber wann wurde sie gebaut?

Mauerreste der alten Kirche wurden neulich bei Bauarbeiten auf dem Gelände der Musikschule entdeckt – hier zeigt Baustadtrat Thorsten Schatz, CDU, seine Fotos.

„Erste archäologische Einschätzungen deuteten darauf hin, dass es sich bei dem Fund um die wohl älteste bekannte Kirche Berlins handeln könnte“, teilte das Rathaus um Frank Bewig, CDU, jetzt mit. Das Bezirksamt habe daraufhin beschlossen, „die gut erhaltenen Mauerreste genauer untersuchen zu lassen, da möglicherweise auch neue relevante Erkenntnisse zur Stadtgeschichte Spandaus denkbar sind“.

Hinten das Rathaus: Die Moritzkirche stand gleich neben dieser Brücke. © André Görke

Fünf Wochen sind die Archäologen nun tätig und stöbern vorsichtig auf der freigelegten Sakristei. Bewig: „Diese Entdeckung ist eine Sensation. Es ist gut möglich, dass die Geschichte neu geschrieben und die Gründung Spandaus auf ein noch früheres Datum zurückdatiert werden kann …“ Dabei ist doch Spandau jetzt schon älter als das stolze Berlin nebenan.

Moritzkirche, Garnisonkirche, Kirche St. Franziskus von Assisi …: Welche Kirchen in Spandau noch abgerissen wurden – hier mein Text im Tagesspiegel.

