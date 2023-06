75 Jahre Musikschule „Musik über den Dächern Berlins“

Hier trifft Berlin-Spandau den guten Ton: Anabel Heger ist die Chefin der Musikschule Spandau. Der Kulturort feiert jetzt 75-jähriges Jubiläum und lädt zum großen Fest. Im Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel spricht sie über ihr Haus in der Altstadt, die Geburtstagsparty, den neuen Musikbus, Konzerte auf der BVG-Fähre auf dem Wannsee und einen italienischen Ort in den Gassen der Altstadt.

Liebe Frau Heger, die Musikschule wird 75 Jahre alt. Na dann: Glückwunsch. Wie wird in der Altstadt gefeiert?

Nicht in der Altstadt, sondern in der Freilichtbühne neben der Zitadelle. Das soll kein steifer Empfang werden, sondern ein schönes, großes Fest für alle von allen: die ‚Lange Nacht der Musikschule‘. Mit Kinderchor, Trommeln, Tanzgruppen, Saxophon, Big Band, einem musikalischen Märchen, brasilianischer Street-Percussion, Bands und Sunset-Sounds zum Sonnenuntergang…

Und wann soll man zur Party kommen?

Am 1. Juli von 17 bis 22 Uhr, Einlass ist ab 16.30 Uhr. Wir haben zwei Bühnen: die große mit der Tribüne, und eine zweite bauen wir am Biergarten auf. Da wird jeweils im Wechsel gespielt.

Die Chefin: Anabel Heger. © privat

Wer bringt Kuchen mit und singt ein Ständchen?

Das wissen wir nicht, aber eingeladen sind zumindest Berlins neuer Kultursenator Joe Chialo, die neue Staatssekretärin Sarah Wedl-Wilson, natürlich Spandaus Bürgermeister Frank Bewig, Kulturstadträtin Carola Brückner, all die ehemaligen Leiterinnen und Leiter der Musikschule...

Wird also gut voll, prima! Was kostet der Eintritt?

Nichts. Der Eintritt ist frei.

Blick in die Freilichtbühne, die auch schon über 100 Jahre alt ist. © André Görke

Kurzer Rückblick zum Jubiläum: Wo fing eigentlich alles an?

In der Moritzstraße kurz nach dem Krieg, 1948 war das. Damals hießen wir noch ‚Volksmusikschule‘ und besonders beliebt war Akkordeon, habe ich mir sagen lassen. Nicht nur das hat sich geändert. Heute bieten wir viel mehr als klassischen Einzelunterricht. Wir sind an Kitas und Schulen präsent, also inklusiv und pädagogisch unterwegs. Mehr als 3500 Schülerinnen und Schüler nehmen regelmäßig an den Unterrichtsangeboten von über 120 Lehrkräften teil.

Die Musikschule wird seit 2018 umgebaut – ein schönes, aber ziemlich zähes Projekt. Seitdem hat die Schule ihr Exil in der Fußgängerzone im alten Kant-Gymnasium. Wann geht‘s zurück?

Ich habe mittlerweile schon fünf Umzüge vorbereitet und wieder verschoben. Ich bin echte Umzugsexpertin und daher etwas vorsichtig (lacht)…

...in einer idealen Welt, Frau Heger?

In einer idealen Welt bin ich zuversichtlich, dass wir 2023 in unser altes, neues Haus zurückkehren können.

Die eigentliche Musikschule Spandau in der Moritzstraße. © André Görke/TSP

Gibt‘s denn in der neuen Musikschule einen Ort, den Sie uns schon mal ans Herz legen?

Oh ja, den neue Konzertsaal oben unter dem Dach - mit phänomenalem Ausblick über die Dächer der Altstadt von Spandau.

Die Baustelle, die Party Das denkmalgeschützte Gebäude der heutigen Musikschule in der Moritzstraße wurde 1885 eröffnet. Im mächtigen Backsteinbau am Rand der Altstadt (gegenüber befindet sich die Commerzbank) befand sich damals eine Mädchenschule. 1935 wurde das Gebäude erweitert. Später zogen die Volkshochschule und die Musikschule ein. Die Klinkerfassade wird seit 2018 saniert. Die Kunststofffenster wurden durch denkmalgerechte Fenster ersetzt und es wurde die Barrierefreiheit hergestellt. 4,3 Mio Euro waren für die Arbeiten an der Moritzstraße kalkuliert („Förderprogramm städtebaulicher Denkmalschutz“). Eigentlich sollte die Schule aus ihrem Übergangsquartier 2020 zurückkehren. 2016 war sogar die Rede davon, dass die Rückkehr 2019 angepeilt werden. Jetzt wird es wohl Herbst 2023. Alle Infos zum Jubiläumsfest finden Sie unter https://www.berlin.de/musikschule-spandau/veranstaltungen/konzerte-und-auffuehrungen/artikel.1330968.php

Der Ausweichstandort der Musikschule (rechts) im alten Kant-Gymnasium in der Spandauer Fußgängerzone. © André Görke/TSP

Was ist eigentlich aus Ihrer Idee geworden, einen „Musikbus“ auf Spandaus zu bringen?

Wir haben Fördergelder der Europäischen Union im Rahmen des Programms „Kultur und Bibliotheken im Stadtteil“ , der Stiftung Markstein und des Freundeskreises der Musikschule Spandau bewilligt bekommen und haben auch schon einen Bus...

... Moment, Sie haben auch schon einen Bus?!

Ja, den alten Spandauer Bücherbus, den viele aus ihrem Kiez kennen. Der steht in einer Garage, gehört dem Bezirksamt, wurde lange nicht bewegt. Klar, da müssen wir mehr als nur die Batterie und die Reifen austauschen. Wir reden am Ende von einem sechsstelligen Betrag für Modernisierung und Ausbau. Aber wir haben damit Großes vor: Der Bus soll eine Art rollendes Musikzimmer sein und Grundschulen ansteuern - zum Ausprobieren, zum Aufnehmen, zum Experimentieren. Damit wollen wir zum Beispiel die Kinder im Falkenhagener Feld und Heerstraße Nord für Musik und Kultur begeistern.

In einer idealen Welt…

…rollt der Bus im Jahr 2024. (lacht)

Frau Heger, Sie sind seit zwei Jahren die Musikchefin in Spandau. Damals habe ich Sie gefragt: Ist Spandau eher Posaune, Triangel oder Alt-Herrenchor?

Spandau ist Posaune, Triangel und Alt-Herrenchor. Dazu kommen noch Baglama und E-Gitarre, Ballett und Hip-Hop, Streichquartett und Songwriting und vieles andere mehr, ein großes und abwechslungsreiches Potpourri an Möglichkeiten.

Wenn Spandau ein Song ist, dann…

…ist das für die Wasserstadt Spandau die Wassermusik von Georg Friedrich Händel. Sie ist fröhlich und lässt sich gut am und auf dem Wasser spielen und hören.

Die BVG-Fähre zwischen Kladow (hier im Bild) und Wannsee wäre eine tolle Kulisse gewesen, ist aber am Wochenende auch so schon voll. © Claus-Dieter Steyer

Apropos Wasser: Sie waren früher an der Musikschule drüben in Steglitz-Zehlendorf. Sie hatten 2021 die Idee geäußert, die BVG-Fähre zur musikalischen Überfahrt zu nutzen. Tolle Idee! Was ist daraus geworden?

Wir hatten das sogar mal grob durchgespielt. Beide Musikschulen sollten an den Ufern in Wannsee und Kladow auftreten und dann mit einem Schifffahrtskonzert einmal über die Havel übersetzen. Geht aber nicht. Dafür ist die Fähre viel zu voll im Sommer, sagt die BVG. Schade, aber zwischen den Touristen und Fahrrädern passt am Wochenende nicht mal eben so ein Orchester. Jetzt spielen wir einmal im Jahr im Landschaftsgarten Dr. Max Fraenkel in Kladow.

Haben Sie in Ihren zwei Spandauer Jahren einen Ort entdeckt, den Sie uns ans Herz legen? Aber nicht die Musikschule nennen!

Ja, es gibt in der Altstadt ein kleines, verstecktes Geschäft neben der Kirche St. Nikolai, das ganz großartigen italienischen Espresso anbietet: „InPiazza Café“.

Das kleine italienische Bistro befindet sich hinter der Kirche St. Nikolai. Im Bild ist die Außenbestuhlung zu sehen. © André Görke

Das ist ein kleines, enges Café mit Stehplätzen, wie eine dieser typisch italienischen Bars. Sie haben dort auch leckere Focaccia und italienische Croissants. Ich habe in Italien gelebt und in Bologna und Neapel studiert, deshalb schätze ich guten Espresso in der Altstadt wirklich sehr.

