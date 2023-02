Berlin-Spandau, ganz verknallt Gottesdienst für Verliebte

Holen Sie Mon Cheri raus und legen Sie Roland Kaiser auf! Am Dienstag, 14. Februar, ist Valentinstag. Und damit zu Björn Borrmann, der als Pfarrer in die Kirche St. Nikolai lädt: zum Gottesdienst für Verliebte – um 19 Uhr, mit Bernhard Kruse an der Orgel.

„Ob gerade zusammengekommen, frisch verlobt, lange verheiratet … es gibt an diesem Abend Texte, die von der Liebe handeln, und die Möglichkeit, sich als Paar segnen zu lassen“, so Borrmann. Die Kirche St. Nikolai ist bestens zu erreichen: Sie liegt in der Altstadt Spandau, Berlins größter Fußgängerzone. Hier gibt’s mehr Details: nikolai-spandau.de

