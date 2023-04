Berliner Bolzplatz gesperrt „Am sonnigen Sonntag gesperrt - was soll das?“

Es ist Feiertag, die Sonne scheint, die Kinder aus der Nachbarschaft wollen draußen toben und spielen. Eigentlich wäre es die perfekte Gelegenheit dafür, doch der Bolzplatz in der Nachbarschaft ist abgesperrt. So gesehen an der Bremer Straße in Moabit. „Bolz- und Basketballplatz am sonnigen Ostersonntag geschlossen, wie seit Jahren an jedem Wochenende und Feiertag, damit Nachbarn ihre Ruhe haben vor sich bewegenden Kindern“, schreibt der Journalist Albrecht Selge bei Twitter und postet ein Foto von einem Kind vor dem Zaun. „Was soll das?“

Mit ihm ärgern sich noch viele andere bei Twitter. Kritik kommt auch vom Abgeordneten Taylan Kurt (Grüne). Er wolle sich nun beim Bezirksamt Mitte für die Öffnung am Wochenende einsetzen. „Kinder und Jugendliche in Moabit brauchen Platz zum Spielen und dafür eine entsprechende Infrastruktur – gerade in Zeiten der Wohnungsnot, wo Familien in kleinen Wohnungen leben“, sagt er.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Die Antwort des Bezirksamts Mitte auf eine Tagesspiegel-Anfrage ist im Newsletter für Berlin-Mitte zu lesen sein.

Lesen Sie mehr aus Berlins Bezirken - immer in unseren Bezirksnewslettern, die schon auf über 275.000 Abos kommen. Darin bündeln wir einmal pro Woche wichtige Bezirksnachrichten, greifen Kiez-Debatten auf, nennen Tipps und Termine. Kostenlos bestellen unter tagesspiegel.de/bezirke. Und hier einige der aktuellen Themen, die Sie im Bezirksnewsletter für Berlin-Mitte finden.

Comic-Festival im Museum für Kommunikation

im Museum für Kommunikation Exkursion zu den ältesten Bäumen Berlins

zu den ältesten Bäumen Berlins Knapp 18 Prozent weniger Unfälle in Mitte

weniger Unfälle in Mitte Ärger über Bezirksamt : Baustelle versperrt Zugang zum historischen Hafen

: Baustelle versperrt Zugang zum historischen Hafen Bolzplatz in Moabit am Wochenende wegen Lärmbeschwerden gesperrt – was Leser:innen darüber denken

am Wochenende wegen Lärmbeschwerden gesperrt – was Leser:innen darüber denken Anwohner:innen wollen auch neue Tischtennisplatten verhindern

auch neue Tischtennisplatten verhindern Unternehmen buhlen um Personal: Headhunter aus Mitte verraten, wie der Mittelstand Führungskräfte findet

...und noch viel mehr aus Berlin-Mitte immer im Bezirksnewsletter unter tagesspiegel.de/bezirke.