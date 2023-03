Berliner Brauerei plant neues Restaurant „BRLO“ zieht in ehemaligen Irish Pub

An der Giesebrechtstraße / Ecke Sybelstraße in Charlottenburg hat die langjährige Kneipe „Irish Harp“ geschlossen. Die Gründe sind unbekannt, wir konnten die früheren Betreiber nicht erreichen. Jetzt kündigt die Berliner Craft-Bier-Brauerei BRLO auf Plakaten die Eröffnung des Restaurants „BRLO Chicken & Beer“ an.

Ähnlich wie schon in der Feinschmecker-Etage des KaDeWe werden dort künftig Grillhähnchen vom Drehspieß in Bio-Qualität serviert – und natürlich die eigenen Biersorten aus der Brauerei am Gleisdreieckpark in Kreuzberg.

Was außerdem auf der Speisekarte stehen könnte, überlege man noch, sagte ein Mitarbeiter dem Tagesspiegel. Die Eröffnung sei für den kommenden Sommer geplant.

„Irish Harp“ ist nicht der einzige geschlossene Pub irischer Art im Bezirk. Ende Januar kam das Aus für Rickenbacker’s Music-Inn an der Bundesallee in Wilmersdorf (wir berichteten). Dort hatte der Vermieter den Vertrag gekündigt – vermutlich für ein Neubauprojekt.

