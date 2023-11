Berliner Geschenkpaten gesucht Wünsche pflücken – und erfüllen

Die Wunschbäume in den Foyers der Rathäuser in Steglitz und Zehlendorf sind wieder geschmückt – und zwar mit Kinderwünschen. Die Sterne an den Weihnachtsbäumen haben Kinder aus Familien, die Grundsicherung beziehen, mit ihren Wünschen versehen. „Ich lade sie alle herzlich ein, sich in den Rathäusern Zehlendorf und Steglitz einen Stern zu pflücken, um Herzenswünsche der Kinder zu erfüllen“, sagt Bezirksbürgermeisterin Maren Schellenberg (Grüne). Am Freitag, 1. Dezember, wird die Wunschbaumaktion feierlich eröffnet (15 Uhr im Rathaus Steglitz, 16.30 Uhr im Rathaus Zehlendorf).

Es ist bereits das sechste Mal, dass der Bezirk die Patenschaft über zwei Wunschbäume des Vereins „Schenk doch mal ein Lächeln“ übernimmt. „Die Wunschbaum-Aktion ist mittlerweile durch das überwältigende Engagement der Bürgerinnen und Bürger zu einer großartigen Tradition in unserem Bezirk geworden“, sagt Bürgermeisterin Schellenberg.

In Berlin lebt fast jedes dritte Kind in einer Familie, die auf eine Grundsicherung angewiesen ist. Möglichst vielen dieser Kinder soll ein Wunsch zu Weihnachten erfüllt werden; dafür werden Geschenkpaten und -patinnen gesucht.

Wer einen solchen Weihnachtswunsch erfüllen möchte, kann sich einen Wunsch pflücken. Die Schenkenden sollten nicht mehr als 25 Euro ausgeben, bis zum 14. Dezember sollen die Präsente unverpackt zu den Pförtnerinnen und Pförtnern in den beiden Rathäusern gebracht werden. Gesichtet und verpackt werden die Geschenke wieder von freiwilligen Helferinnen und Helfern, darunter waren in den vergangene Jahren viele Beschäftigte des Bezirksamts. Die Übergabe an die Familien organisiert dann der Verein „Schenk doch mal ein Lächeln“ rechtzeitig vor Heiligabend.

