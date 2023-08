Berliner Holocaust-Gedenkort Brandanschlag zerstört Bücherbox am Grunewalder Deportations-Mahnmal – Polizei prüft antisemitische Motive

Konrad Kutt ist fassungslos: Eine Brandstiftung, die er als „schweres antisemitisches Attentat“ wertet, hat in der Nacht zu Sonnabend seine „BücherboXX am Gleis 17“ auf dem Vorplatz des S-Bahnhof Grunewalds zerstört. Auch der Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin ermittelt wegen des Verdachts judenfeindlicher Motive. Bei den verbrannten Büchern handelt es sich größtenteils um Literatur über die Verfolgung, Deportation und Ermordung vieler Berliner Juden in der Nazizeit.

Nach Angaben der Polizei beobachteten Zeugen frühmorgens zwischen 4 und 5 Uhr, wie ein Mann eine Kiste in die Bücherbox stellte und anzündete. Der Verdächtige flüchtete unerkannt.

Die ausgediente Telefonzelle war eine von insgesamt 19, die Konrad Kutt in Berlin und im polnischen Posen für den kostenfreien Büchertausch umgestalten ließ. Sein vor rund 14 Jahren gestartetes Projekt „Nachhaltige BücherboXXen“ gilt als wegweisend für viele weitere Initiativen, in denen Telefonzellen zu Straßenbibliotheken umgewandelt wurden. Die Schreibweise mit den zwei Großbuchstaben XX verwendet allein Kutt. 2019 erhielt er für seine Verdienste die Bürgermedaille des Bezirks Charlottenburg-Wilmersdorf.

Konrad Kutt ist der Erfinder der „BücherboXXen“. Unser Bild zeigt ihn vor vier Jahren an der umgewandelten Telefonzelle am Bahnhof Grunewald, die nun zerstört wurde. © Cay Dobberke

Die Besonderheit des Standorts am Bahnhof Grunewald ist die Nähe zum Mahnmal „Gleis 17“. Es erinnert an den Ort, wo viele tausend Berliner Juden während der Nazizeit in Konzentrations- und Vernichtungslager deportiert wurden. Diesem Thema wurde auch die „BücherboXX“ gewidmet. Neben Literatur gab es auch ein Audiogerät, mit dem beispielsweise Lesungen aus Büchern wiedergegeben werden konnten.

Auf die Verbindung zum Mahnmal wiesen der Schriftzug „Gleis 17“ und hebräische Schriftzeichen an den Metallwänden hin. Ob und wie die zerstörte Box durch eine neue ersetzt werden kann, ist noch nicht absehbar.

Die aktuellen Themen im Newsletter für Charlottenburg-Wilmersdorf

Bereits im vergangenen Juni hatten Unbekannte das Mahnmal Gleis 17 geschändet. An der dortigen metallenen Gedenktafel stellte die Polizei „Einkerbungen und Farbabrieb“ fest. Außerdem waren ein Davidstern und der Schriftzug „Israel“ in die Steinmauer gekratzt worden.