Berliner Wahrzeichen bald wieder komplett Stern auf dem Europacenter soll wie früher rotieren und leuchten

Aus CHARLOTTENBURG-WILMERSDORF berichtet Cay Dobberke unter anderem über folgende Themen:

Nach einer längeren Pause soll der Stern auf dem Europa-Center am Breitscheidplatz in wenigen Tagen wieder wie früher nachts leuchten und sich drehen. Zuvor seien nur noch ein paar "technische Vorbereitungen" nötig, sagte Mercedes-Specher Thorsten Mumme auf Nachfrage. Wegen der damaligen Energiesparverordnung der Bundesregierung hatte der Automobilkonzern im Herbst 2022 die Elektrik aller Dachsterne abgeschaltet.

Senat will den Autotunnel an der Schlangenbader Straße sanieren

BVV entscheidet über Abwahlantrag gegen Stadtrat

Tempo-Blitzer am Ku’damm zum zweiten Mal gesprengt

Nach antisemitischen Anschlag auf Bücherbox: Brandstifter wird wahrscheinlich in psychiatrischer Klinik untergebracht

Die Bezirke sollen sparen – und befürchten Kürzungen im Sozialbereich

Historikerin wiederholt beliebten Vortrag über Wilmersdorf

Trockenrudern im Olympiapark

Protest gegen BVG-Baustellenverkehr in Westend

