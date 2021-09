Wenn es keine offiziellen Informationen gibt, blühen die Gerüchte. Die Initiatoren des Tegel-Centers in Berlin-Reinickendorf, das jetzt Tegel-Quartier heißen will, haben – so ist mein Eindruck – ein besonderes Geschick darin, gute Neuigkeiten schlecht zu platzieren und um Terminverschiebungen ein Geheimnis zu machen.

Fangen wir mit den erfreulichen Nachrichten an: Das Parkhaus funktioniert sehr gut, nicht nur der Rewe-Supermarkt ist bestens sortiert, auch andere Einzelhandelsgeschäfte haben die Türen weit geöffnet – hier mein Tagesspiegel-Test.

Möglicherweise als eine gute Nachricht könnten sich verdichtende Hinweise bestätigen, dass in der nächsten Woche die Markthalle geöffnet wird. Eigentlich hätte sich eine festliche Eröffnung angeboten, schließlich war die alte Markthalle, bei aller in die Jahre gekommenen Substanz, der große Anziehungspunkt für die Freundinnen und Freunde guter Produkte von Feldern, aus Ställen und vom Fischfang. Allerdings haben sich inzwischen, zum Beispiel in Hermsdorf am Freitag, lokale Märkte etabliert, die einen die Tegeler Halle nicht mehr vermissen lassen. Aber schauen wir mal auf Weihnachten hin.

Ein echter Kracher wäre, sollten sich diese Meldungen bestätigen, dass Karstadt nun doch nach Tegel kommt. Nicht nur für Investor Huth und seine HGHI wäre das ein Freudenfest, sondern für den Handelsstandort Tegel allgemein. Karstadt kommt – das hört man im kommunalpolitischen Umfeld in Reinickendorf, aber auch aus Wirtschaftsverbänden der Stadt.

Warum wird auch daraus ein Geheimnis gemacht? Jemand könnte ein Interesse daran haben, diese Nachricht kurz vor der Wahl als Beispiel gelungener Standortpolitik zu verkünden. Schaun wir mal.

...und hier die aktualisierte Simulation im Sommer 2021. Foto: Investor

Karstadt wollte in Tegel nach 30 Jahren erstmals wieder ein Kaufhaus eröffnen - hier der Text aus dem Jahr 2017, ehe es alles anders kam und der Ankermieter der Fußgängerzone absprang.

