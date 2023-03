Berlins großes Freibad ist kaputt Der Bade-Sommer 2023 fällt in Spandau aus

Sonnenschein, aber kein Happy End: Der Badesommer 2023 fällt in Berlin-Spandau ins Wasser. Was seit drei Wochen immer wieder Thema ist im Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel, wurde am Mittwoch auch offiziell von den Berliner Bäderbetrieben bestätigt. Die Beckeneinströmung im Freibad Spandau-Süd sei defekt und auch die beiden Becken selbst und sollen in diesem Sommer repariert werden, damit sie 2024 wieder in Betrieb genommen werden können.

„Die Sanierung des Sommerbads Spandau-Süd soll im Laufe des Jahres 2023 durchgeführt werden“, teilte Sportsenatorin Iris Spranger, SPD, am Mittwoch schriftlich mit. „Ziel ist es, das Außenbecken in der Sommersaison 2024 wieder am Netz zu haben.“ Spranger ist die Aufsichtsratsvorsitzende der Berliner Bäder-Betriebe.

Wie im Tagesspiegel-Newsletter für Spandau berichtet, wurde der 5,5-Mio-Neubau des großen Freibads an der Gatower Straße, das pro Sommersaison 100.000 Menschen besuchen, immer und immer wieder verschoben. Es gibt „erhebliche Verzögerungen“, weil Bäderbetriebe und das Bundesamt für Bauwesen nicht schnell genug bei der Abstimmung waren. Schlecht: Jetzt fehle die Hälfte der Fördergelder. Die müssten bis Ende 2023 nun erneut beantragt werden, sonst sind sie futsch.

Das Freibad an der Gatower Straße. © André Görke

Nach letzten Schätzungen liegt der Sanierungsstau für das Freibad - Baujahr 1974 - bei 9 Millionen Euro. Dazu gehören auch die maroden WCs, Duschen und Imbisse. Hier im Tagesspiegel lesen Sie mehr Infos zur Sauna, die schon lange geschlossen ist, und zur Wasserballarena, die nur langsam vorankommt.

Als Alternative blieben für Schwimmfreunde im 250.000-Leute-Bezirk die Seen, die kleinen Freibäder in Staaken-West und Falkensee („Waldbad“) sowie das Freibad am Olympiastadion im benachbarten Westend.

