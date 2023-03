Sanierungsstau bei Berlins Bäderbetrieben „Erhebliche Verzögerung“ auf der Freibad-Baustelle

Pssssssst! Am Mittwoch, 10 Uhr, gibt’s endlich News zur Berliner Freibadsaison – dann meldet sich der Chef der Berliner Bäderbetriebe, Johannes Kleinsorg, persönlich zu Wort. „Dank starker finanzieller Unterstützung durch das Land Berlin können die Bäder-Betriebe ihre Bautätigkeit in den Hallen- und Sommerbädern ausweiten“, teilte sein Unternehmen mit. Alles super also? Ist das die Rettung für das große Freibad von Berlin-Spandau an der Gatower Straße?

Das Freibad besuchen 100.000 Gäste im Sommer, doch in diesem Jahr wird gebangt. Denn vor Ort wird seit drei Wochen berichtet, dass das Freibad an der Gatower Straße (Baujahr 1974) ein böser Sanierungsfall ist - und die Schließung in diesem Sommer ernsthaft drohe. Seitdem wird im 250.000-Leute-Bezirk gerätselt.

Plötzlich fehlen 2,5 Mio Fördergelder vom Bund

Was ist das Problem beim neuen Edelstahlbecken für 5,5 Millionen? Es gibt „erhebliche Verzögerungen“, weil Bäderbetriebe und das Bundesamt für Bauwesen nicht schnell genug bei der Abstimmung waren. Schlecht: Jetzt fehle die Hälfte der Fördergelder. Die müssten bis Ende 2023 nun erneut beantragt werden, sonst sind sie futsch. Das erfuhr der Tagesspiegel-Newsletter für Spandau und berichtet darüber in seiner aktuellen Ausgabe. Und nicht nur dazu gibt es News.

Die Sanierung von Dusche, Klo und Co? Zuletzt war dafür kein Geld in der Landeskasse, jetzt steht das aber doch auf der Investitionsliste, berichten gut informierte Kreise. Die Rede ist von einer „umfassenden Instandsetzung sämtlicher Versorgungsleitungen, der Sanitär- und Umkleidebereiche sowie der Außenanlagen“. Zuletzt war von 9 Mio. Investitionsstau im Freibad die Rede. Aktuell wird der Vorplatz erneuert.

Der Vorplatz des Schwimmbads wird seit Wochen erneuert. © André Görke

Die Sauna? Die Sauna im 1. Stock ist schon ewig dicht. Letzte Kostenschätzung: 2,1 Mio. Euro, Inbetriebnahme „nach 2027“. Doch das war nur Wunschdenken: Die Sauna sei „nicht Teil der strategischen Planung“ – da passiert nix mehr. Hier mein Foto aus dem gespenstischen Obergeschoss.

Kein Geld für die Sauna, kaum Fortschritt bei der Wasserball-Arena

Die Wasserballarena? Wird wie angekündigt erst im Doppelhaushalt 2024/2025 Thema, soll 25 Mio. kosten, eine Tribüne für 900 Fans haben, dem Schulsport nutzen und 2027 fertig sein. Geplant wird aber schon seit drei Jahren. Finanzierung? Immer noch unklar. Für die neue Halle würde die alte Wohnung des Bademeisters auf der Wiese abgerissen, in der sich heute eine Kita befindet – aber das ist schon länger bekannt.

Das Freibad an der Gatower Straße. © André Görke

Als Alternative blieben für Schwimmfreunde im 250.000-Leute-Bezirk die Seen, die kleinen Freibäder in Staaken-West und Falkensee („Waldbad“) sowie das Freibad am Olympiastadion. Oder gibt’s ein Happy End an der Gatower Straße?

Sie wollen mehr aus Spandau lesen? Sehr gerne. Den Spandau-Newsletter gibt es einmal pro Woche und mit konkreten Nachrichten aus den Ortsteilen, Kiez-Debatten, vielen Tipps und Terminen: tagesspiegel.de/bezirke. Hier die aktuellen Themen für Sie aus Spandau in der Übersicht.

1. Schrottboot abgesoffen, weil die Politik nur zuguckt. Wenn keiner reagiert und alle immer nur die politische Verantwortung wegschieben, dann passiert das: Eins der vielen Schrottboote, die zwischen Hakenfelde und Kladow auf der Havel liegen, ist nun abgesoffen.

Wenn keiner reagiert und alle immer nur die politische Verantwortung wegschieben, dann passiert das: Eins der vielen Schrottboote, die zwischen Hakenfelde und Kladow auf der Havel liegen, ist nun abgesoffen. „Brauchen Neubauviertel Kirchtürme?“ Spandaus Kirchenchef im Newsletter-Interview über die Wasserstadt, Abrissdebatten zur Zufluchtskirche, über die Wiedereröffnung der abgebrannten Jeremiakirche und die neue „Haveltaufe“ zwischen Kladow und Gatow

Spandaus Kirchenchef im Newsletter-Interview über die Wasserstadt, Abrissdebatten zur Zufluchtskirche, über die Wiedereröffnung der abgebrannten Jeremiakirche und die neue „Haveltaufe“ zwischen Kladow und Gatow Senat plant Abriss von drei Brücken in Wilhelmstadt und im Falkenhagener Feld

in Wilhelmstadt und im Falkenhagener Feld U-Bahnhof Altstadt: Zugang wird 22 Monate dicht gemacht

Zugang wird 22 Monate dicht gemacht U-Bahnhof Paulsternstraße : endlich ein Fahrstuhl!

: endlich ein Fahrstuhl! Ausflugsziel Sacrower See : Restaurant-Betrieb eingestellt

: Restaurant-Betrieb eingestellt Schwimmen (I) : Berlin meldet 5 Spandauer Badestrände der EU - und hat einen 6. Wunsch

: Berlin meldet 5 Spandauer Badestrände der EU - und hat einen 6. Wunsch Schwimmen (II): Freibad dicht? Jetzt spricht der Chef - und es gibt Infos zum problematischen Edelstahlbecken

Freibad dicht? Jetzt spricht der Chef - und es gibt Infos zum problematischen Edelstahlbecken Schwimmen (III): Sperrung auch in Siemensstadt

Sperrung auch in Siemensstadt Freybrücke: neue Idee für Technoschiffe auf der Havel

neue Idee für Technoschiffe auf der Havel Polizei in Kladow: Hubschrauber am Glienicker See, Explosion in der Volksbank

Hubschrauber am Glienicker See, Explosion in der Volksbank Saisonstart für den Markt in der Altstadt

für den Markt in der Altstadt Neue Pläne für den Ausbau des Ritterfelddamms: Kladow wird Autobahn-Projekt

....und noch viel mehr aus Spandau im Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel: tagesspiegel.de/bezirke.

Zur Startseite