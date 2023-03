Berlins Grüne wollen’s wissen Wieder Schrottboot versenkt – wer kümmert sich?

Seit vier Jahren sind die Schrottboote auf Havel Dauerthema im Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel. Und noch immer ist das Büro von Umweltsenatorin Bettina Jarasch, Grüne, größtenteils zuständig für den Berliner Irrsinn. Da kann Parteiconnection also hilfreich sein – und lehrreich für Otto-Normal-Bürger.

Und damit zu Norbert Kopytziok, der 2021 für die Grünen in die BVV Spandau gewählt wurde und der sich als Bezirkspolitiker ebenfalls über ein abgesoffenes Wrack ärgert: „Hier in der Maselake, auf Höhe der Neubauten in der Wasserstadt, wurde im Januar 2023 ein Boot versenkt. Dadurch ist Öl ausgelaufen“, berichtet Kopytziok. Ob das Boot noch einen Besitzer hat, ist nicht bekannt. Die orangefarbigen Sperrwände sollen die Ausbreitung des Öls verhindern – hier ein Blick aufs Hafenbecken mit dem Wrack.

Vorne das gesunkene Boot, hinten die Neubauten im Carossa-Viertel. © Norbert Kopytziok/ BVV Grüne

„Bis heute sind mehr als zwei Monate vergangen und das Öl wurde immer noch nicht abgepumpt“, meldet Umweltexperte Kopytziok. „Es besteht die Gefahr, dass das Öl im Laufe der Zeit aus dem Bereich der Absperrung entweicht und eine vermeidbare Wasserbelastung in Kauf genommen wird. Ich gehe davon aus, dass die Situation der zuständigen Behörde – welche es auch immer ist – bekannt ist. Doch wann kümmert sie sich um die Beseitigung des ausgelaufenen Öls?“

Mal sehen, wie schnell er als grüner Bezirkspolitiker den richtigen Telefonanschluss bei der Umweltverwaltung im Senat findet und das Problem im Hafenbecken behoben werden kann. Fortsetzung folgt.

Noch mehr Wracks in der Havel Wrack 1 : Abgesoffen vor den CCC-Filmstudios in Haselhorst

: Abgesoffen vor den CCC-Filmstudios in Haselhorst Wrack 2 : Abgesoffen vor dem Kladower Hafelufer

: Abgesoffen vor dem Kladower Hafelufer Wrack 3: Das Mega-Wrack unter der Schulenburgbrücke. Das rostet dort nicht etwa seit 72 Stunden (so viel Parkzeit ist laut Behördenschild erlaubt) – sondern seit Jahren.

: News zur „Verkehrssäule“ an der Pichelsdorfer Straße vor dem Ex-Curry-Pilz Schrottboot leckt im Maselakehafen - wer kümmert sich? Jetzt schalten sich auch die Grünen ein. Helfen die Parteikontakte?

- wer kümmert sich? Jetzt schalten sich auch die Grünen ein. Helfen die Parteikontakte? „Britannia Center ist verkauft“: Kaufland hat neuen Besitzer

